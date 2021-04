Se molesta Estrada Ferreiro con Rubén Rocha Moya por el tema de Ceprofies

Sinaloa.- Jesús Estrada Ferreiro asegura que aunque no gane la alcaldía de Culiacán no va a permitir que a los empresarios les otorguen beneficios fiscales como que no paguen el predial por cinco años

Ya le molestó que en dos ocasiones el candidato a Gobernador por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya haya declarado que estaría dispuesto a revisar el tema de los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES),con los cuales se les otorgan algunos beneficios en el tema de impuestos a los empresarios que realizan inversiones.

De acuerdo al alcalde con licencia, si no llega a ganar la próxima elección no permitirá que se den estos estímulos fiscales a los empresarios porque eso es dañar al pueblo y le dice a Rocha Moya que no traicione al presidente de la República Andrés López Obrador.

“Ni él, ni nadie puede vetar la disposiciones nuestras, como Ayuntamiento tenemos autonomía constitucional, no sé porque está declarando esto, si lo creo que lo haya dicho porque delante de mí le dio a entender a alguien eso, creo que es lamentable esa expresión de él, porque cuando uno se compromete a algo debe de cumplirlo y el compromiso principal de un gobernante o un servidor público es jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución del país.

Me extraña mucho su actitud yo lo lamento sinceramente y más lamento que este yo ahorita aclarando esto pero tengo que decirlo no me puedo quedar callado, a mí no me van a imponer nada, ni él ni nadie, lo que hemos hecho y lo seguiremos haciendo y no me importa el costo político”, expresó.

Indicó que si los constructores y empresarios no quieren votar por el porque tiene esa postura que no lo hagan, no desprecia a nadie pero simplemente no va a cumplir caprichos o generar intereses o favores o privilegios indebidos para los empresarios.

En conferencia de prensa el primer edil indicó que los de Codesin son unos pícaros. En conferencia de prensa el alcalde también dijo que sólo son unos cuantos comerciantes del centro los que no están de acuerdo con el y también mantuvo su discurso de que los sindicalizados tienen exceso de privilegios.