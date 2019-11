Se pronostica un fin de semana soleado para Sinaloa

Sinaloa.- Para este fin de semana se pronostica un día soleado. Pudieran presentarse lloviznas, pero serían mínimas, afirmó el jefe del Servicio Agrometeorológico de Caades, Manuel de Jesús Ortiz.

“Sábado y domingo ya se esperan condiciones soleada en todo el estado, cero lluvias. Bueno, a lo mejor hay una llovizna muy circunstancial, muy ocasional, pero ya hoy (ayer) en la tarde ya termina todo esto de las fuertes lluvias”, afirmó el especialista.

Debido al nuevo frente frío 19 que esta próximo a entrar al territorio nacional, reveló que se espera un descenso en las temperaturas durante la mañana del domingo.

El meteorológico informó que para el lunes las temperaturas irán en descenso, llegando hasta los 10 grados en las zonas altas de la parte norte del estado y mínimas de 18 grados en las costas y el resto de la entidad.

Lluvias dejan pocos daños en siembras

El dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), Enrique Rodarte, dijo que tras las lluvias que se registraron en el estado, se presentaron algunas afectaciones, principalmente en los plantíos de frijol, ya que es el menos tolerante al agua. Otros de los plantíos que se vieron afectados fueron las hortalizas en algunas zonas, la mayoría en Elota.

Afectaciones en campos de frijol en Elota. Foto: El Debate

“Hay unas afectaciones en lotes que se encuentran en los bajos. No tenemos cuantificado cuánto es lo que puede estar afectado o no; sin embargo, también no hay que ver solo lo malo”.

El líder agrícola expresó que las lluvias dejaron buenos niveles de capacitación en las presas, y es algo que necesitan los agricultores, ya que se van a ahorrar riegos, más lo que se acumule en las presas.

Con las lluvias que se registraron esta semana, dijo que se pudiera sembrar maíz hasta finales del mes de diciembre.