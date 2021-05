Se pronuncia el sector comercial de Culiacán a favor de la alianza "Va por Sinaloa"

Sinaloa.- Al no haber visto respaldo del pasado gobierno municipal, el sector comercial le da la espalda al candidato a presidente municipal y alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro y se manifiesta a favor de la alianza "Va por Sinaloa'.

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Culiacán, manifestó a nombre del sector empresarial del municipio el respaldo al candidato del PRI, PAN, PRD, Faustino Hernández.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Para los empresarios es muy importante apoyar a quien hable nuestro idioma, no nos merecemos en Culiacán a una persona retograda, una persona que no apoye en el desarrollo, una persona que nos cierra los negocios, una persona que nos pone miles de obstáculos al sector productivo para seguir ejerciendo esa noble tarea de toda la vida, no vimos un gobierno que se portara a la altura, que cumpliera con ese apoyo y ese respaldo", reiteró.

Leer más: Canddiatos a la gubernatura de Sinaloa han gastado cientos de miles de pesos diarios en campañas

Lamentó que en la pasada administración encabezada por el presidente con licencia, Estrada Ferreiro, el sector comercial se vio severamente afectado, con carencia de obras, y la desaparición de los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofies), lo que generó que no llegarán más de 10 millones en inversión al municipio.

De esta misma manera Oscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de locatarios del centro, en representación de más de mil 300 micro y pequeños comercios, recordó el daño ocasionado por las políticas municipales del actual gobierno, lo que provocó que se busque evitar de nuevo que se sigan bajando continuas por el cerrazón del ayuntamiento.