Se pronuncian ginecólogos de Sinaloa en contra del aborto: "Nos queremos ser sicarios de bebés"

Sinaloa.- Los ginecólogos de Sinaloa rechazan convertirse en sicarios formados por el gobierno para quitar la vida con la despenalización del aborto, y dijeron que desde las 12 semanas, el embrión ya está formado con sus órganos y huesos, que la mayoría de personal médico rechaza y se niegan a realizar procedimientos de terminación de embarazos en instituciones de salud y clínicas privadas.

Jorge Alberto Gamboa González, presidente del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, afirmó que no existe ningún aborto seguro y hay un riesgo, pero aseguró que en el caso de este estado no conoce a comadronas o parteras que si los provoquen, que lleva a que se está legislando una problemática que no ocurre en la entidad.

Con la legalizar el aborto, manifestó que existe el peligro de que muchas mujeres lo vean como un método de planificación familiar, que va a generar un costo muy elevado a las instituciones de salud, y dijo que si respetan la objeción de conciencia habrá pocos médicos que vayan a realizarlos.

Narró que entre las 11 y 12 semanas de gestación se empiezan a formar los huesos, que tratar de extraer un producto a través de un orificio pequeño en la matriz, significa despedazar al feto y sacarlo a jalones, que en caso de que se fracture el cráneo en el interior, significa una hoja de afeitar, que lacera y puede ocasionar quitar la matriz a la mamá.

Puntualizó que a partir de los 500 gramos de gestación del bebé se emite un certificado de defunción; pero preguntó si en los casos de aborto en la semana 14, se van a integrar expedientes, que lleva a mostrar la existencia de vacíos y posibles demandas en caso de que fallezca una paciente.

Los médicos no aceptan responsabilidades de algo que no quieren realizar y que pretenden obligarlos a realizar estas intervenciones. Respaldan que la vida inicia a partir de la concepción y en los casos de que se tiene una paciente de cinco semanas de embarazo, tienen la certeza de que van a detectar, el latido cardiaco del embrión, insistió.

Planteó que la ciencia médica es para curar y en particular Sinaloa se ha distinguido como una entidad que está a la vanguardia de la cirugía de feto dentro del vientre de la madre, para corregir defectos y tengan un mejor pronóstico de vida.

"Por ello, como puede ser posible que estén hablando de que no hay vida, cuando nosotros estamos trabajando esos bebés dentro del vientre de la madre", expresó.

Puntualizó que los diputados locales no deben decir que a las 14 semanas, es la semana adecuada, para llevar a cabo la terminación del desarrollo del embrión.

Mencionó que no está contemplado en el dictamen la opinión del padre, en el caso de que se niegue a que se realice este procedimiento, y después si interpone una queja.

Recomendó una buena educación sexual, con información de métodos de planificación familiar desde la educación primaria, para tener embarazos no deseados.