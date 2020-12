Se proyecta un nuevo tramo de carretera de cuota en Culiacán 

Culiacán.- En la sesión de cabildo realizada este día se aprobó un proyecto de Convenio de Asociación por Mandato Específico en materia de vías de comunicación que se pretende celebrar por una parte el Gobierno del Estado de Sinaloa y el municipal.

Con este convenio se prevé la construcción, operación, explotación y mantenimiento de un tramo carretero de la autopista Costera-México 15 de jurisdicción Municipal, el cual constará de 19.3 kilómetros de longitud, con origen el entronque de la carretera costera y con terminación en el entroque con la Autopista México-15.

En este tema el alcalde Jesús Estrada Ferreiro explicó que es con la finalidad de que mucho tráfico vehicular que no tengan como destino esta ciudad capital no pasen por la ciudad y usen este tramo, pero aseguró que quienes no deseen usar este tramo podrán circular por las otras vialidades.

Mapa del tramo en cuota en cuestión durante el convenio.

Dijo no saber quién será el concesionario de este proyecto y cuánto se vaya a cobrar porque de que habrá una caseta de cobro, la habrá. El convenio tiene una vigencia de 30 años.

En el dictamen presentado ante los regidores se justifica que el proyecto de este tramo carretero estará enfocado a la articulación de los movimientos periféricos con los accesos que consolidan la zona metropolitana de Culiacán para garantizar fluidez en los viajes de largo itinerario favoreciendo la movilidad de las personas y mercancía a través del transporte que no tiene destino la ciudad de Culiacán.

Esta vialidad se conectaría entre la Costerita Benito Juárez entre las sindicaturas de Aguaruto y San Pedro y culminaría a la altura de el Limón de Los Ramos.