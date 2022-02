Se queja Serapio Vargas de acoso de despachos externos a deudores del predial en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro utiliza despachos externos para hostigar y asustar a los deudores del impuesto predial urbano, debido a que buscan incrementar la recaudación con el miedo y no mediante el convencimiento, señaló el diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez.

A esta queja, se sumó el desdén del alcalde al personal de la Tesorería Municipal y en particular del área de Ingresos para realizar el trabajo de notificación y prefiere a los despachos externos que solamente presionan a los dueños de los inmuebles para que paguen las contribuciones.

Lamentó que estas acciones no son el mejor camino para tratar de obtener ingresos de los ciudadanos, y recomendó, que el presidente municipal tiene que tener un acercamiento humano a los contribuyentes y garantizarles que sus impuestos van a ser repercutidos en obras y servicios públicos.

Se pronunció por el momento de que la alcaldía de Culiacán transparente la relación que tenga con los mencionados despachos de abogados externos, diga cuánto les paga y por qué trabajos reciben sus honorarios.

“Ellos llegan (despachos), como andan buscando presentar chamba, llegan a un lugar e inventan el nombre de un vecino y las personas afectadas nunca se enteran y les ponen en el documento que se negó a firmar”, comentó.

Vargas Ramírez puntualizó que hacen del proceso recaudatorio como un centro generador de estrés, de temor y hasta de pérdida del patrimonio, pese a que la Constitución Política de México protege el patrimonio de las familias que es inembargable, y que corresponde a muchos culiacanenses, que solamente tienen una casa.

“Los amenazan con embargarlos, es decir, con quitarles el único patrimonio y aunque digan, no los vamos a embargar, es como si alguien que se pone la pistola en la cabeza, uno no sabe si tiene la intención de jalarle o no. Pero sabemos que Estrada no es el mejor de los alcaldes que merecemos los culichis”, externó el legislador.