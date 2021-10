Se queja el PAS de 312 iniciativas que están en la “congeladora” del Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- El dirigente estatal del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda y la exdiputada local, Angélica Díaz Quiñónez, entregaron este martes a la Oficialía de Partes, una relación de 312 iniciativas que permanecen en la “congeladora” del Congreso del Estado de Sinaloa, que corresponden a las 61, 62 y 63 legislatura que siguen sin dictaminar o sin ser desechadas.

Acompañados del grupo parlamentario del PAS, Cuen Ojeda exigió que no se congelen más estos proyectos de ley, y que simplemente se diga si o no, para desahogar el rezago de iniciativas y se deje a un lado de que no quieren quedar mal con algún grupo político o social.

Defendió las 312 iniciativas presentadas por esta fuerza política que no están elaboradas al tanteo, sino tienen fundamento legal y los elementos necesarios para que sean turnadas a comisiones, se elaboren cada dictamen y se voten en el Pleno.

Díaz Quiñónez explicó que de la 61 legislatura se cuantifican 8 iniciativas; 36 de la 62 legislatura y de la 63 se tienen 268, que en total suman las 312 iniciativas que nuevamente se refrendó su interés de que se dé trámite este martes.

Las iniciativas que están en la “congeladora”, corresponden a temas de salud, de violencia, seguridad, derechos humanos, adultos mayores, mujeres, entre otras.

Leer más: Asaltan al secretario de organización de la ULCC en su negocio en el centro de Culiacán

A esto se sumó una nueva iniciativa que presentaron este día, que corresponde a la Ley de Educación, que propone a una armonización a la legislación federal.