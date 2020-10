Se quejan pacientes del IMSS por falta de atención de especialistas en Culiacán

Culiacán.- Desde el día viernes Guadalupe López Tapia está en espera de atención de un especialista en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, para su hija, María Guadalupe Monárrez López de 21 años que sufrió un accidente automovilístico.

Con fracturas en su rostro, múltiples motetes y hemorragias es como se encuentra la joven en estos momentos, sin embargo, consideran la atención médica no ha sido la adecuada.

"Es hora que el neurocirujano no sube a piso a ver a mi hija, porque mi hija tiene toda su cara quebrada, y trae signos de fractura en la base del cráneo, pero no ha venido el traumatólogo a verla, no ha venido neurocirujano porque no tiene tiempo, no me dan información si no anda preguntando", reprochó.

Respecto a la inconformidad lamentó la dificultad por la que tienen que pasar los pacientes para recibir atención, ya que su experiencia ha sido de descuidos por parte de médicos y enfermeras, quienes no brindan información del estado de las personas que se encuentran en atención, ya que es mediante peticiones y gestiones que se le ha brindado la poca atención que ha recibido hasta el momento.

Entre otras inconformidades destacó la falta de sábanas y batas, pues se tuvieron que adquirir batas desechables de manera externa, además de la falta de aire acondicionado.

En cuanto a la salud de la joven dijo que actualmente se encuentran a la espera de que se realice una operación por un maxilofacial, sin embargo, se tendrán que esperar a que baje la inflamación del rostro que es en donde cuenta con mayores laceraciones.