Se reactivan comercios en Culiacán por compras

Culiacán, Sinaloa.- Comerciantes ven ya una buena afluencia de personas haciendo sus compras para Navidad, pero esperan que lo bueno sea para la semana de Noche Buena, pues dicen que muchas personas se esperan hasta un día antes o el mismo 24 de diciembre para hacer sus compras.

En un recorrido por reporteros de EL DEBATE en el primer cuadro de la ciudad se pudo observar que las tiendas de ropa y regalos empiezan a tener más afluencia de lo normal, pues las familias culiacanenses ya están haciendo sus compras navideñas.

A pesar de que faltan más de dos semanas para Navidad, es común que el centro de la ciudad ya se empiece a ver saturado debido a las compras. Carmen López dijo que una de las razones por las que incrementan las ventas es cuando olas de personas empiezan a comprar sus regalos, buscar ropa nueva para las posadas o para los intercambios. "Todos los años va en aumento el número de compras que realizan los culiacanenses. Habrá que esperar a la semana del 20 en adelante, ahí sí no te salvas a que te den un pisotón de tanta gente que anda aquí en el centro, y eso es todos los años".

Otra de las razones es que muchas empresas dan su aguinaldo los primeros días de diciembre, y las personas hacen sus compras desde antes.

“Pásele”, “tenemos las mejores ofertas”, “solo aquí va a encontrar lo que está buscando”, son algunas de las frases que hacen eco en el centro. La esencia de la Navidad ya se siente sobre las principales calles, donde el recorrer de decenas de familias es hacia la ropa, juguetes y otros artículos; la multitud se mira a todas horas del día, pues a simple vista puedes ver los arreglos navideños y juguetes por las calles.

Bertha García comentó que ella siempre hace sus compras de Navidad mucho antes, ya que los días más cercanos a la fecha el centro se vuelve intransitable debido a que todos hacen sus compras el puro día. “No solo es que no cabemos en el centro, sino que ya todo está revuelto y es muy cansado hacer las filotas para pagar cualquier cosa; en donde te pares siempre es la misma, y mejor vengo desde mucho antes”.

Alicia Benítez, otra consumidora, dijo que ella no se estresa tanto con las compras navideñas, pues siempre sabe qué es lo que va a llevar a su casa, y que lo único que sí se le complica es con los alimentos, ya que no le gusta comprarlos antes, para que estén frescos, pero si se espera para el puro día en todos lados encuentra lleno o no hay los ingredientes que necesita, porque todo es lo que queda, pero en juguetes o ropa no.

No solo son las compras, sino que el tráfico también se ve afectado, pues es muy lento, lo normal es que siempre hay tráfico en el Centro Histórico, pero en esas fechas incrementa el congestionamiento vial, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar accidentes, sobre todo con los menores de edad.

Además, es recomendable cuidar las pertenencias, ya que los amantes de lo ajeno aprovechan para hacer de las suyas.