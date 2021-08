Se realiza la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil de Culiacán

Sinaloa.- A raíz de los múltiples cambios tanto en la trayectoria como en la evolución de la depresión tropical ´Nora´, el Gobierno de Culiacán a través del Consejo Municipal de Protección Civil, el cual se encuentra en sesión permanente, ha continuado informando avances y objetivos para afrontar este fenómeno.

Esta mañana durante la reunión virtual de dicho consejo, se presentaron resultados relativamente positivos en torno a las afectaciones que la tormenta ha dejado en el municipio, señalando que ha sido en la zona costera donde se han sentido un poco más los estragos, sin embargo, no hay mayores daños que lamentar.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Marco Antonio Martínez de Alba, informó que en cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, se ha desplegado un operativo permanente, a través del cual se ha detectado que el probable problema a enfrentar será el desbordamiento de canales.

En este sentido, señaló que por ahora solo se ha desbordado un canal en el km 146 de la carretera Mazatlán a la altura de la sindicatura de Higueras de Abuya, de igual forma se han detectado encharcamientos en las sindicaturas de Costa Rica y Quilá, no obstante, enfatizó que estos se han debido a modificaciones de los mismos pobladores en el área, o bien, a taponamientos por basura.

Por su parte, el Coronel de Infantería Mauricio García, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comentó que algunas viviendas en Quilá presentaron un incremento de agua de alrededor de 30 cm, por ello, se les ofreció trasladarse a un albergue, pero tras la negativa de los mismos y al ser un riesgo leve se les permitió quedarse.

Respecto a la zona urbana, el comandante Pánfilo Díaz director de Vialidad y Tránsito, aseveró que por el momento no se encuentra ningún cruce de la ciudad cerrado, pues la mayoría de ellos presentan entre un 10 y 15 por ciento en el aumento de agua, lo cual no amerita aún detener a los vehículos, de cualquier forma, enfatizó el hecho de que permanecer en casa de no ser necesario salir es la mejor opción por ahora.

Finalmente, se acordó continuar con las acciones de despliegue de elementos hacia las zonas que pudieran presentar un mayor riesgo, para lo cual, además de las autoridades municipales, se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional, el plan D-N-III y el Heroico Cuerpo de Bomberos.