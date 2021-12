Se recuperan comercios con el pago de aguinaldos de Culiacán, Sinaloa

En este tema aseguró que al momento, las empresas han llegado a una recuperación muy importante, lo que se compara en números a los niveles previos de ganancias que se tenían antes de la pandemia, por lo que a partir del mes de enero se iniciará con el crecimiento de las ganancias, el cual no se había tenido desde que inició la crisis sanitaria.

Asimismo recordó que no es solo el pago de aguinaldo la responsabilidad que se tiene que cumplir por parte de los empresarios, sino que la liquidación de cajas de ahorro, que impulsa la reactivación de los recursos que termina en economía circular.

