Se registra Jesús Estrada Ferreiro por la reelección a la alcaldía de Culiacán por Morena-PAS

Sinaloa.- La tarde este domingo, acompañado de colaboradores y militantes, Jesús Estrada Ferreiro acudió al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), para registrarse por la reelección a la presidencia municipal de Culiacán, por la coalición Morena y PAS.

Estrada Ferreiro, llegó junto a su esposa, para cumplir con su inscripción en el último día de registros como lo marca la convocatoria para las alcaldías y diputaciones locales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Registra Movimiento Ciudadano candidatos a alcaldías y diputados locales en Sinaloa

El presidente municipal con licencia de Culiacán, se mostró confiado de ganar en las próximas elecciones del 6 de junio.

Jesús Estrada Ferreiro atendió a todos los medios de comunicación a quienes incluso agradeció la cobertura en sus diferentes actividades.

Asimismo descartó que se haya hecho una negociación de última hora en el partido de Morena, y que todo se llevó a cabo con legalidad en apegó a los estatutos.

Jesús Estrada Ferreiro se registra ante el IEES | Foto: Cortesía

En entrevista con medios de comunicación, Jesús Estrada Ferrreiro señaló que de lograr la reelección "Vamos a hacer el trabajo que nos corresponde conforme a la Constitución y a la Ley, y concluir muchas cosas que no hemos concluido. Iniciar otros proyectos muy importantes".

Asimismo, señaló que el escenario para las próximas elecciones del 6 de junio está mejor "porque hemos demostrado que podemos hacer las cosas como nadie las había hecho antes", agregó.

Jesús Estrada Ferreiro agradeció el apoyo de la ciudadanía que lo favoreció en la encuesta de Morena para ser candidato a la presidencia municiapal de Culiacán y buscar la reelección. "Les agradezco muchísimo el apoyo, porque la encuesta tuvo que ver la ciudadanía, se supone que entrevistaron a ellos. A los que opinaron a favor mío muchas gracias. No sé cuántos fueron a favor y cuántos en contra... Yo nunca desconfié de la encuesta en que me favoreciera porque la hizo gente de dentro, no hubo una empresa encuestadora"