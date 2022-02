Se registra poca afluencia en puntos de vacunación, mañana es el último día en Culiacán para los de 30 a 39 años

Culiacán, Sinaloa.- Con moderada afluencia se encuentran los centros de vacunación esta mañana en Culiacán, durante un recorrido por reporteros de El Debate en los puntos establecidos se constataron que el proceso estaba fluyendo de manera rápida.

Hay que comentar que durante estas jornadas se está aplicando terceras dosis de refuerzo a población de 30 a 39 años, ya que durante la semana pasada el último día hubo gran afluencia y se originaron filas kilométricas.

En el centro de vacunación del Parque Constitución se estaban atendiendo a personas de 30 a 39 años, además de personas rezagadas mayores de 18 que no cuenten con primeras y segundas dosis de las farmacéuticas Astrazeneca y Sinovac.

Leer más: Convierten calle en basurero clandestino en el sector Aeropuerto de Culiacán

Así como a personas mayores de 40 y adultos mayores de 60 que no se hayan aplicado las terceras dosis. Otro de los centros de vacunación que está disponible en Culiacán es en la Novena Zona Militar pero hay que mencionar que en este solo se está recibiendo a personas de 30 a 39 años de edad.

Algunas de las personas que acudieron a aplicarse su vacuna de refuerzo comentaron que no habían acudido debido a que estuvieron contagiadas por lo que tuvieron que esperar por lo menos un mes.

Guadalupe Cárdenas, dijo que iba a aplicarse apenas su segunda dosis ya que no había podido vacunarse antes pues se estaba contagiando y cuando se recuperaba algún familiar se contagia y prefería esperar

Manifestó que afortunadamente no ha perdido ningún familiar debido al covid-19 pero que sí ha conocido a personas que perdieron la vida en la lucha contra el virus por lo que prefirió seguir reforzándose con las dosis.

"He conocido a personas que fallecieron y que no estaban vacunadas, otras que ya tenían sus dos vacunas y de todas maneras se fueron es que uno ya no sabe qué pensar yo apenas me pondré la segunda dosis a ver como me va pero por sí o por no debemos vacunarnos ".

Leer más: Llaman a usuarios del transporte público de Culiacán a que no lleven el celular en las manos

Hay que comentar que mañana es el último día de esta jornada de vacunación y hasta el momento se desconocen fechas para otra jornada.