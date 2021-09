Se relajó la seguridad pública en Sinaloa por el cambio de gobernador, afirma diputado del PT

Sinaloa.- La seguridad pública ya se relajó en Sinaloa, debido a que los mandos de las corporaciones municipales, estatales y del sistema penitenciario están a 41 días de que podrían dejar sus cargos por el cambio de gobierno, que en estos momentos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel debe intervenir y recomendar a los funcionarios que han tenido buen desempeño, externó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez.

Dijo que los funcionarios de muchas áreas de gobierno se están manejando “más light”, pero en las actividades de seguridad pública no se puede asumir esta conducta ni incurrir en omisiones.

“En seguridad pública hasta el último momento se debe de demostrar que es capaz para estar en el puesto, antes era el año de Hidalgo y ahora se le llama de tranquilidad, que se puede checar en seguridad pública de Mazatlán, Culiacán, Ahome y demás lugares del Gobierno estatal, en donde saben que los van a remover a los mandos, está ocurriendo esto”, ratificó.

En su opinión sumó también otro de los problemas del sistema penitenciario en el estado, que es la falta de personal de confianza, no solamente en las áreas operativas, sino también en aquellos puestos administrativos, técnicos y profesionales, para que tengan disponibilidad de horario, no sindicalizados y no vengan a cumplir un horario y se requiere un mayor compromiso en el trabajo, pese a las necesidades que existen en los penales.

Respecto al área de custodios, explicó que no están preparados para una situación de emergencia; además, de que se carece de un software especializados, en donde se alcanza a ver con precisión si un interno va agredir a otro, y manda la alerta para que se proteja a la persona y se separe de ese grupo, como son si una persona cierra los puños, corre, conductas agresivas y demás movimientos.

“Aquí no se invierte ni se capacita a custodios ni al personal administrativo en nada de zonas de alto riesgo, pero si vemos que se está fallando en la prevención, hay que incorporar tecnología y la inteligencia”, insistió el legislador del Partido del Trabajo, quien planteó que falta mayor conocimiento en el manejo del contacto del personal con los reos, evitar hacer amistad con ellos y también se necesitan psicólogos en diversos horarios, cuando internos entran en crisis.