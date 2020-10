Se reportan bajas del 60 por ciento en capturas de camarón en todo Sinaloa

Sinaloa.- A poco menos de un mes transcurrido de que inicio la temporada pesquera, se reporta en todo el estado una baja superior al 60 por ciento en cuanto a capturas de camarón, lamentó Cuauhtémoc Castro Real, presidente de la federación de cooperativas pesqueras en Sinaloa.

Detalló que por el momento se desconoce la razón por la que no se contó con una buena producción de la especie en el estado de Sinaloa, sin embargo, se cree que podría ser por la falta de lluvia que ocasionó que la salinidad incrementara y con ello no creciera el camarón o no sobreviviera.

“En cuanto a la producción tenemos una producción mucho más mala que el año pasado, nosotros consideramos que es porque es un año que no ha llovido, un año muy seco, con mucha larva, pero no creció lo suficiente ni sobrevivió porque no le calló agua al mar y esta muy salada el agua de los esteros y bahías”, destacó Castro Real.

El líder pesquero dijo que, en general en todo Sinaloa cuenta con la problemática de capturas de cámaron poco alentadoras, por lo que se describe el 2020 como un año malo en cuanto a producción de camarón.

Respecto al comparativo con otros estados, Castro Real dijo que en Sonora se cuenta con mejores números que los locales, ya que se han realizado acercamientos en todas las confederaciones en donde se concluyó que Sinaloa es el afectado, pues se tiene rezago tanto en cantidades como en tallas, que también son más pequeñas que el año pasado.