Se retoma el tema sindical en cabildo de Culiacán

Sinaloa.- En temas generales de la sesión de cabildo realizada ayer en Culiacán, la síndica procuradora Sandra Martos Lara puso en la mesa el problema entre el sindicato y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Martos Lara le solicitó al alcalde de Culiacán que se privilegie el diálogo, que escuche a los trabajadores, a lo que el primer edil indicó que ya había atendido al líder sindical y que el problema era que no tenía dinero para pagarles, y así hagan manifestaciones y se paren de cabeza, no les van a pagar, porque no hay dinero.

Durante varios minutos, el primer edil expuso que en Administraciones anteriores le habían dado muchos privilegios al sindicato. Reprochó que los sindicalizados bloquearan la avenida Álvaro Obregón, afectando a los ciudadanos que por allí circulaban.

La síndica procuradora le recordó al alcalde que los trabajadores tienen derecho a la manifestación y a expresarse. Pese a que la funcionaria intentó convencer al primer edil para que llegue a un acuerdo con el líder sindical, este no cedió.

En varias ocasiones, Martos Lara ha expresado su apoyo a los trabajadores. Por su parte, algunos sindicalizados entrevistados aseguraron ya estar cansados de que el alcalde Estrada Ferreiro y algunos de los funcionarios siempre los estén denostando.