Se revisará la veracidad de video íntimo de diputado de Sinaloa

Sinaloa.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local informó que el Órga-no de Control Interno dará seguimiento al caso de la difusión del video sexual del diputado de Morena Pedro Alonso Villegas Lobo.

Gloria Himelda Félix Niebla precisó que, luego de que el legislador negara ser quien aparece en dicho material audiovisual, los órganos correspondientes tomarán cartas en el asuntos e investigarán el caso.

Se comprobará

De acuerdo con la ley orgánica del Congreso, la acción del diputado de mantener relaciones se-xuales al interior de las instalaciones del Legislativo podría ser considerada una falta a la ética parlamentaria; sin embargo, la Contraloría determinaría los procedimientos y las consecuencias de tal acto.

“La Secretaría General del Congreso, a través del Órgano de Control de este legislativo, hará las valoraciones sobre la autenticidad o no del video, toda vez de que el legislador ha negado ser él quien aparece”, sostuvo.

En caso de comprobarse la autenticidad del video, la diputada prefirió no abundar en posibles sanciones o llamados de atención que podrían ejecutarse en contra del diputado de Morena, pues afirmó que el Órgano de Control sería la instancia que deslinde las responsabilidades: “Yo no quisiera prejuzgar el actuar, porque he escuchado las declaraciones del diputado Pedro Lobo y hace acusaciones que tampoco quiero participar de ellas, pero vamos a estar atentos y revisando cualquier comportamiento que se presente”, afirmó Félix Niebla.

Falta de ética

La representante legal del Poder Legislativo abundó que Villegas Lobo es el primer interesado en que la situación se aclare por cuestiones de ponderarse un mala imagen de su persona: “Veremos qué es lo que acontece en materia de responsabilidad, en caso de comprobarse la autenticidad. El diputado es el mayor interesado en que se aclare el tema, sobre todo porque también mancha la imagen de nuestro recinto”, precisó la legisladora.