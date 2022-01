Se sancionará a tortillerías que se excedan en precios en Sinaloa

"No porque esté libre el precio de la tortilla se va abusar, la Profeco tiene que supervisar que no se abuse de la autoridad y puede aplicar la ley como practicas abusivas al consumidor", advirtió Uriarte Quiroz.

Explicó que según lo que marca la ley, no se puede generar un acuerdo en el precio de un producto para evitar monopolios y no se cuenta con autorización de alguna autoridad para establecer un precio fijo de este alimento, sin embargo, será mediante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que se sancionará a quienes establezcan precios exagerados al kilogramo de tortillas después del anunciado aumento a 23 pesos el kilogramo como máximo en la entidad que ya entró en vigor.

