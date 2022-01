Se saturan las atenciones en el covitario de Culiacán por repunte de enfermos

En cuanto a la entrega de medicamentos en el covitario especificó que no se estará otorgando a el público en general, sino que solamente a las personas de escasos recursos y a los trabajadores eventuales del ayuntamiento que no cuentan con seguridad social para acceder a servicios de salud.

"Está saturado el covitario en cuanto a atención pero estamos atendiendo a la gente, la gente se atiende prioritariamente, lo de rutina, la gente que llega con gripitas, sospechas y eso, se les atiende y se les da cita para otro día, para más tarde, pero no se queda nadie sin atención", aclaró.

Explicó que en consecuencia de la alta demanda de enfermos que están saturando la atención médica diariamente en las últimas semanas, se le está teniendo que dar prioridad solamente a quienes muestren complicaciones a su salud más significativas, y a quienes tengan pequeñas gripas que no representan indispensable la atención inmediata, se les está citando para que acudan al siguiente día.

