Se suma la Síndica Sandra Martos Lara, a la campaña de Faustino Hernández Álvarez en Culiacán

Sinaloa.- El candidato Faustino Hernández Álvarez, por la alcaldía de Culiacán de la alianza PRI, PAN y PRD recibió para formar parte de su campaña política a la actual Síndica Procuradora del Ayuntamiento, Sandra Martos Lara.

Martos Lara manifestó su respaldo al candidato argumentando la necesidad urgente de cambiar a un gobierno donde se obtengan resultados que redunden en beneficio de la ciudadanía.

Durante una reunión con pescadores en la comunidad de El Conchal, Sandra Martos, destacó durante la actual administración ha encabezado una de las áreas más importantes del Ayuntamiento destacó que los méritos de Faustino Hernández Álvarez pero, sobre todo, su vocación de servicio.

“Saben todo el trabajo que ha desempeñado por años Faustino Hernández, porque no es nuevo en esto, él ha hecho un papel extraordinario durante muchos años, y aquí está nuevamente para darle la cara a toda la gente con la frente en alto para decirles a la gente: yo soy un hombre honesto, trabajador, fuerte, sensible a la necesidad de la gente".

“Cómo no me voy a sumar a un proyecto tan convincente, como no me voy a sumar a un proyecto donde estamos viendo ya desde este momento resultados. Queremos que lo que vamos a vivir sea diferente por eso estamos aquí y convencida de ello me sumo a ello”, manifestó la actual Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

En el evento de campaña, Sandra Martos Lara también agradeció al candidato del PRI, PAN y PRD por reconocer su valor como mujer.

“Faustino Hernández sí sabe dignificar a la mujer, y es una de las causas principales por la cual me sumo también, aparte del reconocimiento de quien es él, a este proyecto; cómo no me voy a sumar a Faustino Hernández y a todo su equipo que sabe tratar a una mujer, que sabe reconocer sus talentos, que sabe reconocer sus alcances , que sabe reconocer sus posibilidades, que sabe reconocer sus necesidades, que sabe reconocer la naturaleza mismas de las mujeres”, dijo.

También estuvo presente la dirigente del Sindicato de Trabajadores del sector Salud Arcelia Prado, quien además es compañera de fórmula de Faustino Hernández Álvarez como candidata a regidora.

A ambas, el candidato del PRI, PAN y PRD agradeció su contribución a esta campaña y les reconoció su valor como mujeres de trabajo, profesionalismo, y con una alta sensibilidad humana , que las convierte en un activo muy importante para el gobierno que habrá de encabezar, y que exige resultados a favor de la ciudadanía.