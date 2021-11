Se unen Morena y PAN contra alcalde de Culiacán: No a la eliminación de descuentos al predial y agua

Sinaloa.- Los diputados de Morena, Serapio Vargas Ramírez y Marco Antonio Zazueta Zazueta, así como Adolfo Beltrán Corrales del PAN se unieron en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y en tribuna externaron su inconformidad por la probable eliminación de descuentos al impuesto predial y consumo de agua potable en el municipio de Culiacán, que fue calificado como un acto de traición a la Cuarta Transformación (4T).

En su intervención, Vargas Ramírez destacó que uno de los valores de Morena es poner primero a los pobres, que no es obra de caridad sino justicia, que no debe confundirse.

Insistió en la congruencia en lo que se dice y hace en referencia a los comentarios de Estrada Ferreiro, que ha provocado un nerviosismo entre los pensionados y jubilados, por el anuncio de suprimir los descuentos en el pago del impuesto predial y los cobros de tarifas de agua potable, que implica cambiar, pero no violando la ley.

"Al alcalde de Culiacán, quiero decirle que no se equivoque, que el principio, la bandera y los deseos del presidente de la República va a ser defendido por nosotros, y no vamos a permitir que se viole la ley, porque la Ley de Hacienda Municipal establece que ese descuento es por mandato de ley”, ratificó.

Insistió en las facultades del Congreso del Estado para establecer las tarifas, y puede clasificar la tarifa con un descuento de 50 por ciento a este grupo vulnerable.

Vargas Ramírez manifestó que es una falta de respeto al Poder Legislativo del presidente municipal de Culiacán de asumir funciones que le corresponden a los diputados, y también insistió que es un acto de traición a los principios fundamentales de la 4T, que “eso de quitarles los beneficios de los programas sociales que otorga López Obrador”.

“No es posible que haya declarado que 100 pesos no son nada, parece que viven en una burbuja burocrática, eso para muchas personas representa la diferencia entre comer o no comer, entre vestir o no vestir; es necesario ser más sensible con la sociedad”, declaró el morenista.

Por su parte, el diputado Beltrán Corrales insistió en los errores de Estrada Ferreiro y que lo está enfermando el poder con eliminar los descuentos en el agua potable e impuesto predial, y que lleva a insistir en poner un dique a los excesos de los alcaldes.

Invitó a las fuerzas políticas a poner un alto a Estrada Ferreiro para cancelar esa decisión unilateral, y convocó a los diputados de Morena a suscribir una iniciativa para cancelar la ambigüedad de la ley en cuanto a los descuentos a estos pagos de la Japac y del predial.

Marco Zazueta por su parte, comentó que al ser un tema que afecta a la sociedad, convoca e involucra a morena, y fue muy claro al expresar que el artículo 42 de la Ley de Hacienda Municipal establece claramente que en el caso de pensionado, discapacitados y jubilados, pagarán sólo tres salarios mínimos como impuesto predial en los casos que la propiedad no rebase los 10 mil salarios mínimos en su valor, y en caso de que su valor sea superior a esto, se pagará el impuesto con un 80% de descuento.

“El mismo alcalde dijo que la ley Municipal no puede estar por encima de la Constitución, sin embargo, los artículos 28 y 115 constitucionales hablan de que no pueden haber exenciones ni subsidios, pero no habla de descuentos, creo que lo malinterpretaron”, explicó el morenista.

“Les hago un llamado tanto a las autoridades municipales, como al consejo de agua potable, a que hagan una reflexión. No podemos estar de acuerdo en golpear económicamente a las personas vulnerables, avancemos por una política social, no por una política hacendaria, ése es nuestro compromiso”, finalizó Zazueta Zazueta.