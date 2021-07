Se unen diputados de Sinaloa y rechazan regresar a clases presenciales 

Culiacán, Sinaloa.- Los diputados de Morena, PAN, PRI y PT se pronunciaron en contra del regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto en Sinaloa y plantearon un plazo de dos meses para evitar poner en peligro a los niños, docentes y demás estudiantes, debido a que no existen las condiciones para el retorno a las aulas ante el alarmante número de contagios de Covid-19.

Al respaldar las medidas restrictivas para reducir los aforos, el refuerzo de los protocolos sanitarios y el uso del cubrebocas, la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio Valdez calificó como desafortunada la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a finales de agosto, los estudiantes asistan de manera presencial a las escuelas, debido a que los sinaloenses siguen inmensos en una pandemia inédita que afecta a todos.

“Entendemos que existe una verdadera preocupación porque las niñas y los niños retomen sus actividades escolares, que efectivamente esta situación ha impactado en la vida de los hogares, pero debemos de ser precavidos sobre todo en nuestra entidad, como lo han declarado las autoridades de salud, Sinaloa está en semáforo rojo”, expresó en tribuna.

Planteó que el regreso a las aulas debe ser coordinado para tomar decisiones con responsabilidad, prudencia y no acelerar el proceso de retorno, pese a que muchos están ansiosos por las clases presenciales, aun no es oportuno, y exhortó a la población a no bajar la guardia.

En tanto que la presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura, Flor Emilia Guerra Mena y en representación de los diputados de Morena, se sumaron al posicionamiento del PT y PAN y aclaró que lo declarado por el Presidente de México será en los estados en donde esté el semáforo verde o amarillo, que no es el caso de Sinaloa.

“Yo estoy en contra de que se regrese a clases presenciales en este nuevo ciclo escolar, no podemos poner en riesgo a nuestros niños, niñas, jóvenes, maestros y toda la comunidad educativa”, enfatizó.

Guerra Mena consideró que se necesita garantizar la infraestructura de las escuelas en buena calidad, así como que el mayor número de matrícula se encuentra en educación básica; por lo que realizó un llamado a los padres de familia a que den confianza y tengan paciencia, debido a que no se van a exponer a los menores cuando no hay las condiciones de clases presenciales.

Correspondió a la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y secretaria de la Comisión de Educación y Cultura, Guadalupe Iribe Gascón fijar la postura del PRI y externó que “no hagamos cuentas alegres. Es muy poco probable que el próximo ciclo escolar se inicie con la regularidad de que ahora hablan las autoridades educativas. Hay que ser realistas y muy objetivos en este tema.”

“Lo que sí debemos hacer desde ahora, es solicitar a la federación que se intensifique el proceso de vacunación en sus dos fases, tanto para jóvenes como para adultos”, agregó.

Por su parte, Apolinar García Carrera lamentó que la disminución de casos dio cierta confianza y se relajaron las medidas de protección en materia sanitaria, lo que ocasionó que en las últimas cinco semanas se diera un incremento de manera exponencial, que este martes supera los 12,000 nuevos casos.

Comentó que a puro sentido común se dan cuenta que la pandemia está ganando terreno, “¿por qué?, pues porque a la fecha todos conocemos más de un caso positivo de Covid, cercano a nosotros, que muestra un riesgo potencial de contagio y en caso de no seguir con las medidas precautorias, esto puede salirse de control”.

Ante esta situación, pidió a las autoridades de salud y educativas para que reconsideren y valoren el alto nivel de riesgo que existe al volver a clases de manera presencial en la fecha propuesta por el presidente López Obrador, aún en grupos reducidos en los niveles básico y medio superior, por lo peligrosa que se está tornando la pandemia al incrementarse diariamente el índice de contagios entre niños y jóvenes.

“Esta medida del regreso a clases en modalidad presencial de manera gradual a finales del mes de agosto, podría irse implementando en las universidades, pero solo en los grados avanzados, es decir del quinto semestre en adelante, que es en los tiempos que los estudiantes asisten en su mayoría a prácticas profesionales y a laboratorios, ellos pueden cursar de manera mixta, presencial y virtual porque al ser mayores de edad, tendrán más cuidado en cumplir con las medidas de seguridad para evitar contagios”, sugirió el diputado del PT.

