Se unen restauranteros de Culiacán al paro de labores de mujeres

Sinaloa-. Con la finalidad de apoyar el derecho de las mujeres a manifestar su inconformidad ante la violencia de género, se une el sector restaurantero de Culiacán al movimiento "Un día sin Mujeres".

Por su parte el presidente del Canirac, Miguel Taniyama, dijo que no se contará con sanción a toda aquella trabajadora que desida no asistir el día 9 de marzo a los diferentes comercios que integran la cámara, a pesar de que sea más del 50 por ciento de mujeres las que integran la plantilla laboral en los restaurantes.

Asimismo recordó que si bien no se sabe con exactitud cuántas trabajadoras decidan no asistir o vestir de morado como se está exhortando, se tendrá impacto económico, sin embargo no se puede ser preciso con las pérdidas económicas que represente.