Se va el sueldo en camiones, se quejan usuarios en Culiacán ante aumento de la tarifa

Sinaloa.- Después de que el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunciara el aumento de un peso al servicio que brinda el transporte público, muchas han sido las reacciones de los usuarios que a diario se trasladan a sus trabajos, escuelas y otras actividades en los camiones urbanos.

De acuerdo con los usuarios en Culiacán que a diario tienen que abordar desde dos a cuatro camiones para trasladarse, la desaprobación ha sido casi de forma unánime, pues el gasto aumenta demasiado y les genera un gran golpe en su economía.

Irma Ochoa, quien a diario es usuaria del transporte público, renegó al enterarse del anuncio que hizo el mandatario estatal, pues señaló que aun y cuando se trate de un peso, que puede parecer insignificante, es seguro que va a afectar en su economía, al cabo de un tiempo, ya que no es solo un camión sino varios los que tiene que abordar al día.

“La verdad es que se me hace un abuso que quieran subirle un peso más al servicio público, cuando la mayoría de los camiones están en pésimas condiciones, no ofrecen un buen servicio y es pagar un poco más por eso, cuando no tienen aire la mayoría”, lamentó.

Yajaira Madrid dijo que pareciera que no afecta, pero un peso diario claro que les va ha terminar afectando, más cuando hay familias que tienen varios hijos y tienen que pagar también por ellos.

Para María González, una joven que a diario utiliza por lo menos cuatro camiones de ruta para llegar a su trabajo, manifestó es un tanto injusto que se den estos aumentos sin previo aviso, además de que asegura que no hace mucho tiempo que el costo del servicio de transporte ya había tenido una modificación.

“Yo estoy inconforme porque básicamente yo uso el transporte todos los días de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, incluso para moverme a cualquier vuelta. Para alguien que usa cuatro camiones o cinco, ahí se le va su sueldo, porque esos si no suben, siguen igual y el gobierno no apoya esas causas”, comentó.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que de acuerdo a las autoridades el aumento quedaría para este fin de semana, por lo que a partir de la próxima semana los usuarios deberán pagar un peso más al abordar una unidad del transporte público.