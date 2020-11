Se viene el Buen Fin; Condusef Sinaloa extiende recomendaciones al realizar compras

Sinaloa.- A tan solo un día del inicio del esperado ‘Buen Fin’ del 2020, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sinaloa, pidió a la población interesada en aprovechar los descuentos, seguir las siguientes recomendaciones para llevar a cabo un consumo responsable.

La delegada sinaloense de Condusef, Guadalupe Espinoza Calderón, mencionó que es importante que al momento de pagar con tarjeta, que el año pasado fue el método de pago más común, no brindar por ningún motivo datos bancarios a nadie, y no perder nunca de vista el plástico, pues es ese el origen de muchos de los consumos no reconocidos.

Espinoza reveló que todos los años, luego de las fiestas navideñas y de los consumos por el Buen Fin, Condusef atiende principalmente este tipo de casos, por lo que es importante tener cuidado, y pedir a la tienda que el proceso se haga de frente y no se lleven la tarjeta a otro sitio.

Añadió que es necesario que el cliente revise bien el voucher de pago en el momento en que lo recibe en la tienda, y verificar que se hayan aplicado correctamente las promociones y meses sin intereses tal como se anunciaron, y en caso de que no haya sido así, solicitar que se cancele la operación y se realice nuevamente.

En el caso de las compras por internet, advirtió sobre la existencia de muchos sitios fraudulentos que se hacen pasar por las páginas web oficiales de la tienda.

Entre las maneras en que el usuario puede verificar que un sitio sea seguro, está el revisar que esta contenga el protocolo “https://” al inicio, así como el candado cerrado en la barra de dirección.

La delegada también llamó a hacer todo tipo de compras en internet por medio de dispositivos propios, y evitar utilizar, por ejemplo, computadores en cibers, o un teléfono prestado, pues puede resultar en un robo de datos.

“Es importante que nuestras claves y contraseñas las utilicemos únicamente en nuestro dispositivo, no con un dispositivo que no sea de nosotros, porque corremos el riesgo de que se roben nuestra información”.

Otra recomendación que hace Condusef, es el definir claramente un presupuesto para los siguientes 12 días de ofertas, y no excederse de él, y aprovechar las ofertas y promociones, más que los meses sin intereses que pudieran comprometer ingresos futuros.