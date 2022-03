Secretaría de Educación no cederá ante paro de labores del SNTE 27 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Pese a que se hizo un llamado a todo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 27 a un paro de labores para jueves y viernes en todo el estado, no todas las escuelas se sumaron a esta petición.

Graciela Domínguez Nava, titular de Sepyc, señaló que no cederán a las peticiones que hace el líder sindical y que están dispuestos a llegar a una negociación, siempre y cuando sea posible.

Y es que desde hace más de un mes se han registrado confrontaciones entre el SNTE 27 y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), por lo que es la segunda ocasión que llaman a paro de labores.

Ante los señalamientos del sindicato, Domínguez Nava reiteró que no están violando los derechos laborales de los maestros ni desconociendo al sindicato, sino todo lo contrario, y están buscando trabajar a la par. “Es suspensión de actividades, suspensión de clase porque un paro laboral tiene que ser justificado con un pliego petitorio de carácter laboral”, recordó.

La titular de Educación en Sinaloa señaló que no hay motivos para que el sindicato siga perjudicando a los alumnos negándoles el derecho de tomar clases por estar en tintes políticos.

Una de las peticiones del SNTE 27 es la destitución del subsecretario de Educación Básica en el estado, Horacio Lora Oliva, a lo que Graciela Domínguez aseguró que no era posible acceder a ello.

Mencionó que no habrá sanciones a quienes se sumen hoy al paro de labores, pues no quieren perjudicar a los maestros que siguen instrucciones del dirigente.

Exigencias

Por su parte, Genaro Torrecillas López, líder del SNTE 27, aseguró que están para la defensa de los trabajadores y que fueron ellos los que mostraron sus preocupaciones, y por ello están exigiendo a las autoridades no abusar más del magisterio.

Expresó que respeta las declaraciones de la titular de Sepyc y que están para negociar, pero no para ser sumisos, además de pedir respeto para el sindicato. “Nosotros estamos para negociar, para coadyuvar, no para ser sumisos. Cuando nosotros nos quedábamos callados, éramos una sección tranquila, una sección amiga, una sección que no dábamos problemas”. Estas declaraciones las hizo ayer en la Plaza de Valores de Sepyc, en donde se manifestaron cientos de maestros que sí pararon labores.

Comentó que hoy continuarán con el paro y mañana, sábado, harán una reunión para definir si lo ampliarán o no.

De acuerdo con datos de Sepyc, hasta el último corte de un universo de 3 mil 071 escuelas, mil 152 instituciones federalizadas sí acudieron a clases, pese a las peticiones de Genaro Torrecillas. Hay que mencionar que hubo maestros que se manifestaron, pero en contra del paro de actividades.