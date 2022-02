Secretaría de Salud de Sinaloa monitorea el aire en las escuelas para verificar que esten libre de Covid-19 

Sinaloa.- La Secretaría de Salud de Sinaloa asegura que ratifica su compromiso de velar por el bienestar de su población por ello llevará a cabo acciones diversas para mantener a las instalaciones educativas como un lugar seguro ante los contagios por Covid-19 y el regreso a clases presenciales.

El secretario de salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, afirmó que se realizará el monitoreo del aire en las escuelas de educación básica del estado para confirmar que estén libres del virus SARS-CoV-2 y a partir de mañana se tomará muestra en 25 instituciones diarias a manera de prevención por parte de COEPRISS con el objetivo de reafirmar que las escuelas son un lugar seguro para el aprendizaje.

"Esta variante es sumamente contagiosa, se encuentra en todos lados, podemos tener un salón de clases y los niños pueden estar asintomáticos porque son los más resistentes, pero hay un niño que trae una co morbilidad pues si puede ser presa de esta enfermedad; este es un equipo especial, donde tiene un filtro y si sale positivo quiere decir que el virus anda en el aire de ese lugar, de eso se trata, prevención, y es precisamente lo que estamos haciendo".

Enfatizó la importancia de la vacunación de aquellas personas que no lo han hecho, así como completar los esquemas en caso de requerirlo, esto no ha bajado, se mantiene vigente la preocupación por las hospitalizaciones y letalidad, de continuar la curva de contagios en estos niveles no es conveniente realizar eventos y actividades donde las personas se mantengan a distancias muy cercanas.