Secretaría de Salud de Sinaloa ratifica su compromiso con trabajadores para llevar transparencia en asignación de bases

Culiacán, Sinaloa.- En cumplimiento al compromiso del C. Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y del Secretario de Salud M.C. Héctor Melesio Cuén Ojeda, de darle celeridad al problema que aqueja a trabajadores de salud para transparentar el proceso en la asignación de bases, se realizó la segunda mesa de diálogo con una comisión que representa a más de 3 mil trabajadores del sector salud de contrato.

Por su parte Carlos Pérez, Director Jurídico y Normatividad de la Secretaría de Salud ratificó que se buscará legalizar el derecho de los trabajadores de salud y establecer un sistema por escalafón donde se refleje la antigüedad de cada uno de las y los trabajadores y en base a ello se de la asignación de plazas.

“Aquí creo yo que tenemos una gran área de oportunidad, no solamente es ver sobre sus bases, es también defender los derechos de lo que no es tan aquí, de los que ustedes son tienen voz y los que no tiene voz, regularizar de acuerdo a lo que es el reglamento de escalafón, acabo de entrar pues yo sé que voy al final pero aparece mi nombre en el escalafón, pero hay área de oportunidad corregir esto, tener un escalafón y nos va a evitar cuando vengan las bases, plantones, marchas porque ya cada uno sabe el turno que le toca como cuando vas al banco”, manifestó.

Con apertura y disposición de escuchar y dialogar con trabajadores del sector salud, estuvieron presentes el Subsecretario de Administración y Finanzas, Dr. Julio Cesar Quintero Ledesma, el Lic. Carlos Pérez Director Jurídico y Normatividad de la Secretaría de Salud y la Jefa del Departamento de Operación y Movimientos de Personal, Concepción Martínez Madrigal, quienes dirigieron la mesa de diálogo y se comprometieron a construir junto con los trabajadores del sector salud acuerdos en base a los derecho de cada uno de los trabajadores, así mismo se agendo una reunión el día lunes 8 de noviembre para darle continuidad a la mesa de trabajo.

