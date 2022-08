Secretaría de Salud detectó dos niñas sospechosas de viruela del mono en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Salud detectó en Culiacán a dos menores de 15 años con lesiones en la piel, por lo que se les hicieron los estudios correspondientes para confirmar o descartar la viruela del mono. En ambas casos se está a la espera de los resultados.

Síntomas

Cuitláhuac González Galindo, titular de la dependencia de Salud, explicó que las menores presentan lesiones en la piel. Una de ellas tiene antecedentes de haber viajado a Estados Unidos.

Ambas son vecinas de Culiacán y se encuentran en sus hogares bajo la vigilancia de sus familias.

“Mandamos a hacer pruebas en dos pacientes, pero no concuerdan las edades y no concuerdan las características del paciente, vamos a descartarlo, si tienen lesiones en la piel, pero no son típicas de viruela del mono, de todas maneras se van a hacer las pruebas para descartar”, señaló el Dr. González Galindo

Hizo la recomendación a la población en general de continuar cuidándose para evitar casos, ya que el contagio de esta enfermedad es por contacto directo o al compartir prendas de vestir con personas que sufran este padecimiento.

Casos

Por su parte, el director del Hospital Pediátrico, Carlos Mijaíl Suárez Arredondo, detalló que una de las menores tiene 6 años y llegó al hospital con un diagnóstico de lesiones en la piel y fiebre. Se le atendió y se le hicieron las pruebas correspondientes; están a la espera de sus resultados.

Además de las niñas, a un niño con lesiones en la piel también se le hicieron las pruebas correspondientes, las cuales dieron negativas.

Suárez Arredondo recordó que las lesiones en la piel se pueden presentar en la ciudadanía por otras enfermedades, no solo por la viruela del mono, por lo que siempre deben de acudir al médico para descartar o confirmar cualquier diagnóstico.