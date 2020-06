Secretario de Agricultura en Sinaloa niega falta de transparencia

Sinaloa.- Luego de que María Victoria Sánchez, legisladora de Morena, hiciera señalamientos al ejercicio de los recursos del Fondo para el Fomento Agropecuario del Estado (Fofae) en el 2020 y exigiera la apertura del secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, y el secretario de Pesca, Sergio Torres Félix, para aclarar y transparentar sobre el gasto de tales recursos, Tarriba Urtuzuástegui respondió que la legisladora pudiera no estar informada al respecto, ya que dicho programa de apoyo a los productores es uno de los más auditados de la entidad.

Aclaración

El secretario de Agricultura y Ganadería precisó que las observaciones en una auditoría no se deben señalar como malos manejos hasta que no se haya dictaminado por la misma Auditoría Superior del Estado, por lo que consideró no ético que alguien así lo maneje para confundir a la opinión pública con fines políticos.

Respecto a que se perdió el estatus zoosanitario por no ejercer los recursos para realizar las campañas correspondientes, Tarriba refutó dicho señalamiento, ya respondido ante el pleno del Congreso, que lo llamó a comparecer el pasado mes de enero.

Riesgo

Tarriba Urtuzuástegui dijo que se corre riesgo de que realmente se pierda el Fofae, pero no por la falta de transparencia, sino por la falta de apoyo del Gobierno federal.

