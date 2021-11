Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, primero en recorrer los pasillos de Palacio de Gobierno

Culiacán, Sinaloa.- “La pandemia sigue siendo el principal problema de salud en Sinaloa y se trabajará arduamente para atender el problema”, expresó el secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Al recorrer por primera vez los pasillos de Palacio de Gobierno como secretario de Salud destacó que el principal objetivo en esta dependencia es mejorar la calidad de los servicios de salud en el estado.

“Cuando hablo de más calidad no es una palabra rimbombante ni nada por el estilo, yo conozco la certificación de procesos administrativos, sé lo que es trabajar en torno a resultados, conozco lo que es trabajar cuando no debe de existir simulación, de tal manera que aquí lo más importante es que haya una mejora en la calidad de los servicios de salud y cuando hablo de la calidad es de todo, desde la certidumbre laboral de los trabajadores del sector salud hasta el punto de que haya medicamentos disponibles para los enfermos y de que haya un real estado de derecho que se cumpla con el reglamento”.

Dijo que con trabajo previo ya tiene un diagnóstico de las problemáticas en la materia de salud, además de las consecuencias que ha dejado la pandemia en Sinaloa.

“El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que va a apostar en las diferentes actividades productivas en el estado de Sinaloa, tanto en las actividades primarias, secundarias y terciarias, pero para poder que esto se dé se necesita que la gente ya no tenga miedo y para que no tenga miedo tenemos que resolver el problema de la pandemia y una de las cosas más importantes que nosotros vamos a dar seguimiento es el proceso de la vacunación, porque no únicamente es la vacunación como lo estamos haciendo, que sí es correcto, sino que ya hay vacunas que no van a ser eficientes por el tiempo que ha pasado, ya que la ciencia y el conocimiento científico nos ha demostrado que el tipo de anticuerpos después de la vacunación tiende a la baja y llega un momento en que el cuerpo ya no nos protege contra la enfermedad, sí disminuyen los síntomas graves, pero puede bajar”.

Destacó que además se debe trabajar con aquellas enfermedades que no son Covid-19 y que son pandemias también, como lo es la hipertensión arterial, la diabetes y muchas enfermedades crónicas que tienen que atenderse porque son un caldo de cultivo para que surjan otras enfermedades.

“De repente no se atienden otras enfermedades por la pandemia, tampoco llevan a los niños a aplicarles vacunas básicas, como la polio, el sarampión o la triple valente y puede salir peor el remedio que la enfermedad, porque ir antes a un hospital era tener muchas posibilidades de contagiarse por Covid-19, pero afortunadamente ya pasó ese tiempo y la vacuna nos ha dado más certidumbre, sin embargo, eso todavía no termina”.