Secretario que no esté de acuerdo con su forma de gobernar, se puede ir, afirma Rocha Moya

Sinaloa.- El secretario que no esté a gusto con su forma de gobernar y el que no coincida con él, tiene la puerta abierta de su administración, de acuerdo al gobernador Rubén Rocha Moya.

El funcionario estatal dejó en claro que sus colaboradores, los que él nombra están obligados a coincidir con la forma de su gobierno; “ Porque imagínate tú que no estén, quién esté en claro desacuerdo con ello pues tiene que separarse del cargo”, advirtió.

En el caso del secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, aclaró que no le ha presentado su renuncia y tampoco lo ha hecho otro secretario.

El gobernador fue cuestionado sobre este tema luego de que ayer en un discurso que dio en la Universidad Autónoma de Occidente abordó el tema de la importancia de que las universidades subsidiadas por el gobierno sean autónomas, que no permitan que personajes de afuera o partidos políticos se plantel sobre ellas le digan qué hacer a los rectores, aseguró que era demasiado obvio en lo que decía y se le atribuyó que el mensaje era para Cuen Ojeda.

En este día el gobernador aseguró que el mensaje no era para nadie en particular y que a quien le quedará el saco que se lo pusiera. Lo dicho en la Universidad de Occidente no supone que ya empezaron a tener en puerta un conflicto, a los cuales tampoco les saca la vuelta.

“No temo porque el que gobierna debe enfrentar, si para para transformar el estado tienes que enfrentar conflictos, pues hay que enfrentarlos no hay que sacarle la vuelta, pero eso es lo que yo pienso sobre las universidades y espero que ese sea el comportamiento que se dé en la instituciones autónomas (que mantengan su autonomía).

Leer más: Falso que hayan muertos niños por falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa: Cuen

El gobernador Rocha Moya, aclaró que no tiene problemas con el secretario de salud, ni hay distanciamiento.