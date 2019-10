Sector ganadero en Sinaloapierde su estatus zoosanitario

A pesar del esfuerzo realizado para mantener el estatus sanitario, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos retiró la clasificación de acreditado que ostentaba la entidad, para quedar como no acreditado, lo que limitará la movilidad de animales en pie a otras entidades, informó Manuel Urquijo Beltrán, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

El líder ganadero calificó como muy lamentable el haber recibido esta información porque el pasado mes de junio, cuando se recibió la visita de personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y del mismo Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para verificar avances, el personal de inspección reconoció que se tenían avances significativos en materia sanitaria.

“En todo el trabajo, todo el cumplimiento de las obligaciones que se impone a un estado para estar considerado como acreditado, en esos cinco meses ya se había cumplido más que en los últimos cinco años; nosotros estamos muy optimistas porque estábamos cumpliendo con toda la información que nos habían solicitado.

Se recibe un comunicado de parte del doctor Miguel Ángel Castillo, que es el director de Campañas Sanitarias, dirigido a Manuel Tarriba, en calidad de secretario de Agricultura y Ganadería, donde le manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos decide la cancelación de un estado aprobado a no aprobado

Secretaría

Por su parte, el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, dijo que el retiro del estatus es de impacto para la ganadería en la entidad, pero no de grandes proporciones, ya que, al no ser una actividad de exportación, sino de consumo interno, no perjudica mucho a los productores de la localidad, salvo a los pequeños productores que pudieran perder precio de sus hatos.

No hay de qué preocuparse: Quirino

Ante la eliminación del estatus sanitario para el sector ganadero, distinción que entrega el Gobierno de los Estados Unidos a Sinaloa, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, dijo que es un tema en el que se va a negociar.

Además, que no representa mucho impacto para los productores, ya que en su mayoría estos no exportan el ganado a los Estados Unidos.

El mandatario estatal sostuvo que es un tema que se atenderá de manera oportuna ante la visita del subsecretario de Ganadería de Estados Unidos. “No hay de qué preocuparse, es mejor ocuparse en el tema”, dijo Ordaz Coppel.

En Sinaloa son alrededor de 70 ganaderos que exportan becerro pie, por lo que se están preparando para salir bien.

Para recuperar una calificación óptima y esta distinción, el Estado buscará los recursos para modernizar el tema de la ganadería y corregir todos los puntos que no se han cumplido.