Sectores evalúan Gobierno de Ordaz Coppel en Sinaloa a un día de su culminación

Sinaloa.- Líderes de diversos sectores sociales y políticos compartieron sus impresiones respecto a la última evaluación de Debate sobre el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa.

Señalaron que el estudio muestra la satisfacción social que hubo en ciertas áreas con estabilidad financiera, pero también las fallas, sobre todo en el renglón de seguridad pública; mientras que algunos criticaron la falta de obras públicas emblemáticas y desatención a zonas antes priorizadas, como Ahome.

‘Un gobernante tiene que trabajar en conjunto’: Abraham Portillo, Presidente del Colegio de Abogados Roberto Macías Fernández A.C

“Respecto a los resultados, soy respetuoso de la opinión vertida por cada una de las personas entrevistadas por esta prestigiada casa editorial, refleja el sentir ciudadano; como integrante del gremio de abogados, consideramos que un gobernante tiene que trabajar en conjunto con su equipo para sacar adelante todas las áreas, sobre todo las que más vulneran a la sociedad, como la inseguridad, corrupción, procuración de justicia”.

‘Impulsó muchas obras’: Adalberto Valle Pérez, Regidor de Mazatlán (Coord. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas

“Yo creo que la ciudadanía es quien tiene el mejor termómetro. La ciudadanía así lo percibió. No podemos negar que en este último trienio Mazatlán sí se vio beneficiado con mucha obra, se la pelean si es del estado, si es del Gobierno municipal o federal, pero el gobernador impulsó mucha obra aquí en la ciudad y también al turismo. En salud es relativo porque yo tengo otros datos, la apertura de los espacios, como los estadios, yo no lo vi con buenos ojos, pero en lo demás estoy de acuerdo”.

‘El pueblo manda’: Francisco Javier López López, Presidente del PRI de Mocorito

“Durante el periodo de Gobierno de Quirino hubo obra y hubo un Gobierno muy humano. Considero que en las encuestas se encuentra el sentir de la sociedad y, desde luego, que se ha trabajado más fuerte. Sin duda alguna, todo el tiempo falta algo por hacer por la sociedad, y lo que el pueblo dice es ley. Yo concuerdo con este sector porque, al final de cuentas, el pueblo es el que tiene la razón. Reitero que el pueblo mandó y si así lo dijo, nosotros estamos de acuerdo”.

‘En el tema de seguridad queda mucho a deber’: Ricardo Beltrán Verduzco, Presidente de la Alianza Mexicana de Abogados

“En el tema de seguridad pública, el Gobierno de Quirino Ordaz nos queda mucho a deber con los fenómenos ocurridos, como el Culiacanazo y la jornada electoral. No se hicieron los esfuerzos necesarios para fortalecer a las corporaciones de policías estatales ni municipales y es lamentable que quede al frente Cristóbal Castañeda como secretario de Seguridad en el nuevo gabinete. La gente no tendrá esperanza”.

‘El gobernador deja una estabilidad financiera”: Ricardo Madrid Pérez, Coordinador del grupo parlamentario del PRI

“Nos sentimos muy orgullosos de un gobernador que dio buenos resultados y deja un estado con una estabilidad financiera, probada y reconocida por los órganos fiscalizadores y los órganos que dan las calificaciones en materia financiera, con las cuentas y observaciones de auditoría en los términos que se han estado manejando y, por supuesto, acompañaremos al gobernador en este cierre de su Administración”.

‘Todos los Gobiernos quedan a deber’: Fernando Sandoval, Secretario general del SNTE 53

“Al final del camino, todos los Gobiernos siempre dejan una deuda. Todos los Gobiernos le quedan a deber al pueblo de Sinaloa , particularmente a los maestros, a la sección 53, hay una deuda de un poco más de 350 millones de pesos, pero se hicieron todos los trámites y los procesos para que Issstesin, FligoSNTE, la propia sección, todos los temas que llevamos en el área financiera fueran los más cercanos a un nivel cero, sin embargo, hay una deuda pendiente”.

‘La Administración dejó mucho qué desear’: Guillermo Gastélum Bon, Presidente de Coparmex Sinaloa

“La gestión estatal dejó mucho qué desear, ya que las auditorías que presentó a su inicio en contra de funcionarios del Gobierno anterior tuvieron un resultado ridículamente pobre. Además de lo anterior, el apoyo real al Sistema Estatal Anticorrupción fue nulo, lo que se reflejó en la total falta de resultados, y hasta la fecha fue preocupante la falta de interés en transparentar la cuenta pública, las licitaciones de obra y las adquisiciones de Gobierno”.

‘Con Ordaz Coppel creció la corrupción’: Yesenia Rojo Carrizosa, Activista social y representante de los policías jubilados Guerreros Unidos

“Con el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel creció la corrupción, se normalizó que se hicieran muchas obras que no eran prioritarias y que se hicieran descuentos ilegales a los trabajadores, y no pasó nada. El que se haya perdonado a funcionarios públicos que hicieron mal manejo de las cuentas públicas provocó que se haya acrecentado la corrupción. Ahorita, los trabajadores del Gobierno del Estado están sin sueldo y a nadie parece importarle”.

‘Quirino no le apostó a la salud de los sinaloenses”: Pedro Villegas Lobo, Diputado de Morena e integrante de la Comisión de Salud del Congreso

"El PRI no hizo la cosas bien, como en salud. Vas al Hospital General de Culiacán y se puede ver cómo se está cayendo la techumbre del mismo, que se lo dije al secretario de Salud, Efrén Encinas, en la pasada comparecencia; sabemos que muchas cosas no estaban en sus manos. El gobernador le apostó más en estadios, con más de mil millones de pesos, más los millones de publicidad, pero no le apostó a los hospitales, y está reprobado”.

‘Le quedó a deber en materia de seguridad’: Juan Carlos Estrada Vega, Presidente del PAN en Sinaloa

“En la seguridad y en la lucha contra la corrupción, el Gobierno de Quirino Ordaz saca malos resultados. Se le queda a deber a Sinaloa, que le ha ido muy en el tema de los homicidios, feminicidios y se tenía que haber reflejado en la calificación de la encuesta del periódico EL DEBATE. En otros rubros hubo buenos resultados, en obras públicas y en salud, pero, respetando los efectos de la pandemia, faltó el tema de los medicamentos para los niños con cáncer”.

‘Un Gobierno de retroceso para el norte’: Miguel Enrique Beltrán, Expresidente Colegio de Arquitectos

“El Gobierno de Quirino Ordaz fue gris debido a que no hizo ninguna obra de beneficio para los sinaloenses, fue un Gobierno de muchas promesas y sin resultados. La calificación que yo le doy es para reprobarlo. Dejó un Sinaloa desastroso, ya que no hizo ninguna obra importante, no apoyó a los agricultores, el proyecto ridículo de las bicicletas tampoco funcionó, ya que se las robaron y nadie hizo nada a pesar de que tenían GPS. Fue Gobierno de retroceso”.

‘Quirino, un Gobierno medianamente tranquilo’: Lucio Tarín Espinoza, Catedrático de la UAS

“El Gobierno de Quirino Ordaz fue tranquilo, fue un Gobierno diplomático. Tampoco digo que haya hecho grandes obras trascendentes, simplemente la llevó tranquilo, lo que le permitió tener canales de comunicación con los sectores sociales, además de que tuvo oportunidad de ir de la mano con el Gobierno federal, lo que le permitió impulsar deportes y turismo, pero le quedó a deber a otros sectores”.

‘El Gobierno de Quirino cumplió las metas’: Julio César Silvas, Presidente de Adecem en Sinaloa

“En términos generales, la Administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel cumplió las metas que se planteó al inicio de su Administración. En materia económica, el PIB fue del 2.8; asimismo, se superó el fenómeno del desempleo y se logró atraer la inversión extranjera; además en Sinaloa se tuvo un crecimiento de empleo, ya que son 32 mil nuevos empleos ante el IMSS, es decir, Sinaloa sí tuvo crecimiento”.