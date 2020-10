Seguirán restaurantes eliminando el uso de plásticos en Sinaloa

Sinaloa.- Hay cumplimiento de la ley antiplástico en los restaurantes de Sinaloa, y se continuará haciendo, aseguró José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Recordó que pese a las declaraciones del alcalde de Culiacán, respecto al uso de utensilios desechables en los restaurantes como medida preventiva contra contagios de covid-19, se seguirá cumpliendo con la nueva ley de plástico, misma que busca limitar el uso de los mismos.

Acepto que existen casos de establecimientos de venta de comida que aún cuentan con inconsistencia en la eliminación de plásticos no biodegradables, pero en su mayoría son informales o no están afiliados a la cámara empresarial.

"Los restaurantes cumplen de manera cabal con los protocolos y más en sus cocinas, no dudo que haya restaurantes que no estén cumpliendo, restaurantes, negocios o restauranteros que no están afiliados a nuestra cámara y no sabemos sus protocolos de servicio y eso es una realidad", indicó.

Por lo que el acuerdo es que se proceda en contra de quienes no estén acatando, ya que en agremiados de cámara se están realizando recorridos mediante Protección Civil y con la Comisión Estatal Contra Riesgo Sanitarios (Coepris), en donde no se han detectado problemas.

En cuanto a un posible contagio por el uso de utensilios no desechables cómo se manifestó por el presidente municipal, descarto la posibilidad, ya que se cumple con la desinfección y medidas sanitarias, como lo es uso de agua caliente, desinfección y cloro en los cubiertos, por lo que la operación de los restaurantes sigue sin dificultades.

Cabe destacar que el periodo de socialización de los protocolos de la ley antiplástico culminó el 20 de octubre, en el que se estableció la no implementación de sanciones a quienes no cumplan con la eliminación de popotes y bolsas plásticas no biodegradables, sin embargo, los restaurantes están eliminando el uso de utensilios plásticos como parte de la misma.