Seguridad reporta la falta de interés en escuelas de Sinaloa para prepararse ante balaceras

Sinaloa.- El 74 por ciento de los padres y madres de Culiacán no saben cómo reaccionar si ocurre un enfrentamiento cerca de la escuela de sus hijos. Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado expuso el poco interés de las escuelas en recibir capacitación para actuar en momentos de pánico, como una balacera cerca de una institución eductiva.

¿Qué hacer?

El pasado lunes dio la vuelta al mundo la foto de los niños resguardándose pecho tierra y con las manos en la nuca dentro de un salón de clases. El pánico se había apoderado del sector La Campiña y sus alrededores de Culiacán cuando un grupo armado atacó en plena luz del día a elementos de la Guardia Nacional.

Esto generó que planteles educativos cercanos al lugar del enfrentamiento llevaran a cabo los protocolos de seguridad en situación de riesgos. SEPyC, Protección Civil y padres de estudiantes de la institución educativa privada confirmaron el hecho. Pero qué pasa con las escuelas públicas en Culiacán y otras ciudadades de Sinaloa donde hay balaceras.

No hay interés

El área encargada de realizar cursos y simulacros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes dieron a conocer una serie de ejercicios a realizar, expusieron el poco interés de las escuelas en recibir capacitación para actuar en momentos de pánico, como enfrentamientos armados.

Metodología: Se sondeó la opinión de 100 lectores de EL DEBATE a través de un vínculo en grupos de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Mailing el 24 de mayo, y a 50 ciudadanos cara a cara en el municipio de Culiacán. El sondeo pretende conocer la opinión de los encuestados respecto a los protocolos de seguridad en las escuelas. Debido a su aplicación electrónica y por oportunidad, el sondeo carece de márgenes de error y nivel de confianza. Responsable del ejercicio: Ángel Partida.

“Estamos trabajando. De hecho, tenemos varios años, donde abarcan temas como la detonación de arma de fuego, amenaza de explosivos y tomas de rehenes, por ejemplo”, resaltó Isauro Saucedo, promotor preventivo de la Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Indicó que esos cursos son implementados tanto en escuelas como también en negocios, por lo que antes de la visita se programa una agenda, pero aceptó que no cuentan con tantas invitaciones, pues los talleres tienen una duración de más de dos horas y, en ocasiones, presiente que a los interesados se les hace un poco tardado.

Isauro Saucedo comentó a Debate que acuden a brindar herramientas de protección al personal de los planteles escolares para que sepan actuar de la manera más segura en caso de que se presente un evento de violencia, como balaceras.

Cuando resultan ser hechos de detonaciones de arma de fuego, les explican la forma adecuada de tirarse al piso, retirarse de vidrios y ventanas, de puertas, de donde sea, que se resguarden en un lugar seguro, que hagan ejercicios de respiración y algunas otras estrategias para que puedan calmar su ansiedad, que ocurre al momento del hecho, como también la manera de que el personal docente puede controlar la situación dentro de las aulas para que nadie de los presentes entre en etapa de crisis y pueda exponerse a una agresión indirecta.

Mencionó que en cuanto a la fotografía con los niños pecho tierra en un colegio en la colonia La Campiña, observó la postura correcta de los menores ante la situación de peligro.

“Son dos partes: tirarse al suelo y de protegerse las partes blandas, por ejemplo, y la otra es la contención”, dijo Isauro Saucedo, pues ellos, dentro de los cursos realizan simulacros.

El funcionario estatal refirió que primeramente se ocupa agendar una visita para poder llevar las pláticas a los planteles, y que, al ser un grupo no muy grande, la atención no suele ser inmediata. Destacó que, en cuanto al tema de situaciones de alto riesgo, en este año no han contado con solicitudes.

Comentó que el protocolo de seguridad está más dirigido a docentes, como también al personal administrativo. Por esta razón, Isauro Saucedo dijo que lo que se les ha pedido son medidas preventivas para evitar asaltos.

Declaró, por otra parte, que están abiertos a cualquier tipo de invitación, ya sea pública o privada.

“Al momento de normalizar una balacera, dejamos de protegernos. Es entender que puede pasar y prepararnos para ello, pues se puede ser víctima de una bala perdida”, finalizó el promotor preventivo de la Dirección de Programas Preventivos.

La postura educativa

Contrario a lo que dice la Secretaría de Seguridad estatal, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, explicó que los docentes están capacitados, pero “lamentablemente en nuestro estado no es nuevo. Tenemos muchos años enfrentando estas circunstancias, este contexto social que de pronto vulnera los espacios educativos.

Los docentes conocen la tarea de los directores de las escuelas y los supervisores. Solo es ir reforzando la actualización en este tipo de protocolos, hay que mantenerlas. Es una tarea que, desafortunadamente, ante la realidad que enfrentamos en nuestro estado, hay que mantenerlo como un asunto de primer orden”, dijo.

Protección civil

El titular de Protección Civil del estado, Héctor Modesto Félix, explicó que el lunes se comunicaron con los directivos del colegio de donde provino la imagen que se viralizó; les expusieron que el asunto estaba relativamente bajo control, ya que los hechos se presentaron en una calle lejana del plantel, por el bulevar Dr. Mora, por lo que había espacio suficiente de terreno y solo fue el susto de las detonaciones. Confirmó que alumnos y docentes se pusieron pecho tierra. El funcionario informó que Protección Civil puede dar capacitaciones en casos de este tipo.

Antecedente

En febrero del 2020, se registró una balacera a un costado de un kínder en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán, donde, después de dicho suceso violento, se suspendieron clases.

El hecho ocurrió cuando se estaba llevando a cabo clases en un plantel educativo, pero los maestros lograron cuidar de los alumnos, sin que resultaran heridos.

Con información de Hernán Alfaro, Lucía Mimiaga, Angelina Corral y María Estrada

La voz del experto

AMLO, en clima de inseguridad: Mario Zamora, senador de la República

En medio de un clima de inseguridad, con balaceras que llevan a los niños pecho tierra en el salón de clases, es como anuncian la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa, lamenta Mario Zamora Gastélum. “Qué bueno que viene en estas circunstancias, pero ojalá que venga a aportar, a apoyar, a dejar algo en beneficio de los sinaloenses y que no venga a lo que dice la gente cuando viene a Badiraguato”.

Medidas a adoptar en caso de balaceras cerca de una escuela

Permanecer en el salón, recostados, boca abajo, con los brazos al costado, alejados de puertas y ventanas.

Por ningún motivo debe evacuarse la escuela durante el tiroteo. Los alumnos están más seguros en la escuela que afuera.

De ser posible, cerrar ventanas y puertas.

Realizar actividades lúdicas, cantar o jugar adivinanzas con niñas y niños menores de 8 años.

Tranquilizar a quienes gritan, a los que hacen bromas o difunden rumores en el momento de la crisis.

Mantener comunicación con un contacto del exterior.

Brindar los primeros auxilios si alguien resulta herido.

Hacer pasar a la escuela si hay madres, padres de familia o tutores fuera del plantel.

No entrar en contacto con agresores ni tomar fotos ni videos del hecho.

Contexto

Tiroteo entre la Guardia Nacional y delincuentes

Un intercambio a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes armados que viajaban en cuatro camionetas generó una fuerte movilización y pánico en algunos planteles educativos de la colonia La Campiña, el pasado lunes, alrededor de las 12:00 horas en Culiacán. Las autoridades no han dado mayor información sobre la identificación de los sujetos.

Protección. El grupo agresor logró escapar, y fuentes de Seguridad no reportaron víctimas. Guarderías y escuelas de la zona tuvieron que cerrar para resguardar al alumnado. También cerraron negocios que inclusive hasta el día martes permanecían cerrados. En este contexto, será la visita a Sinaloa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.