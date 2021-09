Seis jóvenes de Sinaloa cuentan cómo superaron la Covid-19 grave

Sinaloa.- Las nuevas generaciones de jóvenes entre 18 y 37 años no han estado exentas de la pandemia. Seis jóvenes de Sinaloa en este rango de edad contaron a Debate cómo fue su experiencia padeciendo covid-19 grave.

Cada uno, desde su particularidad, ofreció un testimonio invaluable para los lectores, quienes pueden palpar el sentir y la fuerza que tuvieron para salir adelante.

Los testimonios

Rebeca, Katia, Michel, Verónica, Fabiola y Enrique narraron sus vivencias y recuerdos al padecer covid-19; compartieron sus miedos y su dolor ante las pérdidas que ha dejado el padecimiento en sus seres queridos, pero también dejaron en claro la fuerza que han tenido para superar la enfermedad, sus inspiraciones para seguir adelante y la importancia de los vínculos con sus seres queridos, o con sus bebés, ya que dos de ellas padecieron covid estando embarazadas.

Algunas de las personas que platicaron su historia ya se han recuperado, y otras aún están convalecientes y en terapia para lograrlo.

Ellos señalan la importancia de tener cuidados ante la pandemia y comparten su deseo de que todos se vacunen para estar protegidos ante el coronavirus, que aún acecha a todos los sinaloenses (los testimonios fueron recabados por los reporteros: Blanca Regalado, desde Mazatlán; Dalia Sagaste, en Guamúchil; Alejandro Witker, desde Los Mochis, y María Sánchez, en Culiacán).

Pensar en mi mamá me ayudó a recuperarme

Mi nombre es Rebeca Lora, tengo 28 años, vivo en Culiacán y soy maestra. Empecé con síntomas el 20 de julio de este año (2021). Me atendí con especialista un poco tarde, dos semanas después del inicio de los síntomas. Me contagié en mi casa. A mi papá le dio covid, pero lo superó pronto. Nunca fui a hospital, no tenía seguro social. Adaptamos la casa para poder atenderme ahí.

Durante la primera semana que estuve grave, yo sentía que estaba como en un capullo, así como encerrada en algo oscuro. Podía salir de ese estado cuando me hablaban muy cerquita, o que me tocaban para que me moviera. Pero (antes de eso), tres días sí estuve prácticamente inconsciente.

Me acuerdo que yo tenía mucha preocupación porque ya iba a ser el cumpleaños de mi mamá y yo me decía “¿Qué tal si me muero?”. No quería morirme antes de su cumpleaños. Ya que pude salir de ese estado agonizante, a todo mundo le decía que ya iba a ser cumpleaños de mi mamá (lo repetía una y otra vez), y todos “sí, ya se. Ja, ja, ja”. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a curarme, que yo tenía bien presente el cumpleaños de mi mamá.

Aun así, no hacía nada. Me cuidaban mucho de que no me moviera. Yo batallo mucho para dormir acostada bocarriba, entonces, para voltearme de ladito a veces pasaba más de una hora: mi papá se sentaba cerca y me daba la mano para que yo pudiera hacer fuerza con su mano, y poder voltearme poquito a poquito, porque no aguantaba que me ayudaran a voltearme, me dolía y se me bajaba la oxigenación.

Cuando ya tuve más posibilidades de hacer cosas, le agradecía a todo mundo: a mi hermana, que fue la que se aventó todo lo de cuidarme en casa; a mis papás, a mi novio, a mi otra hermana. Todo mundo, en sus posibilidades, ayudó un chorro. Mucha gente nos ayudó económicamente porque es un gasto exagerado. Yo ahora me siento otra. Mejoró mucho mi actitud general ante todo, sentí que reviví.

Yo les diría que no hay que bajar la guardia, que sigan teniendo las precauciones que una ya sabe, el cubrebocas, la distancia, no meterte en lugares cerrados de a gratis y que se vacunen. Yo lo haré en noviembre. Yo deseo seguir con mis planes de vida, que ya tenía desde antes, y que ahora están más claros. Sigo en rehabilitación pulmonar y física, le estoy echando muchas ganas.

Mi bebé y mi familia fueron mi motor

Yo me llamo Katia Quintero, tengo 36 años y vivo en Culiacán. Me contagié porque mi esposo tuvo covid-19. A los siete días me empezó a mi, fue en agosto del 2020. Desde el principio empecé con síntomas muy fuertes porque estaba embarazada de 24 semanas. Me empezó a bajar la saturación del oxígeno, fue bajando día con día, más y más. Una mañana, de plano, yo no podía ni despertar. Yo recuerdo que mi esposo me gritaba para que reaccionara. Me llevaron para el IMSS.

Me pasaron al área covid, y ahí empecé a vomitar muchísimo, me desmayaba una y otra vez. Ahí fue cuando una doctora dijo “La tenemos que intubar” y en cuanto escuché eso regresé a la consciencia y le dije “No me vas a intubar”, entonces luego solo me pusieron el oxígeno. En cuanto se desocupó una cama en Terapia Intensiva, me trasladaron para allá. Ahí estuve cuatro días, al principio con una saturación de oxígeno baja. Lo que más tristeza me daba es que los médicos me decían que, si seguía saturando de esa manera, iban a tener que interrumpir mi embarazo. Yo me dije a mí misma “tengo que traer a mi hija con vida y vamos a salir de esta”. Ahí monitoreaban a mí y a mi bebé.

Recibí muchas cartas de parte mi familia, de mi mamá, de mis papás, de mis hermanos, de mis sobrinas, de mis hijos y de mi esposo. Tener esa red de apoyo fue importantísimo. Me cambiaron a Vigilancia en el hospital covid, ahí estuve como dos días más. Después, fui a mi casa y ahí esperé 14 días para volver a relacionarme con mi familia.

Cuando volví a ver a mis hijos, fue muy emotivo. Tres meses después nace Monserrat. Todo salió bien y pues ahí anda mi bebé, que ya está por cumplir su año, mi chula. A ella, a mis hijos, les debo la vida. Mi familia fue mi motor para salir del hospital. Espero que todo mundo se vacune y que ya salga la vacuna para niños para ir de manera inmediata a ponérsela a mis hijos. Hay que cuidarnos.

Cuídense mucho, yo todavía necesito oxígeno

Mi nombre es Verónica Grande, tengo 36 años y vivo en Los Mochis. Me confirmaron los médicos (la enfermedad covid-19) ya estando hospitalizada. Inicié con fiebre un lunes y pensando que era infección en las anginas, comencé a tomar medicamento para la fiebre después de una semana. Me hospitalizaron porque ya no podía respirar, el viernes 2 de julio, cinco días después de enfermarme. Me atendí en un hospital privado, gracias a que mi esposo, Óscar, cuenta con seguro de gastos médicos, pudimos atendernos ahí los dos. Él estuvo hospitalizado conmigo. A él lo hospitalizaron tres días después que a mí y, gracias a Dios, no nos intubaron, porque alcanzábamos a responder bien a los tratamientos. Todo el tiempo tenía oxigenación en máscara, pero a veces me cambiaban las mascarillas, dependiendo de la presión que necesitaba, algunas son más invasivas que otras. A mi esposo solo una vez le pusieron la mascarilla invasiva y todo el demás tiempo estuvo con las puntas de alto flujo.

Estábamos a la espera de que llegaran las vacunas. No alcanzamos a aplicárnosla. Ninguno de los dos tenemos padecimientos previos, solo mi esposo que tiene obesidad desde antes del virus, aun así, mi esposo no tuvo secuelas, pero a mí sí se me complicó porque se me formó fibrosis en los pulmones. Lo cual me ha impedido caminar normal y dejar el oxígeno, ya que se me dificulta respirar normalmente.

La verdad, no sabemos de dónde nos contagiamos, yo creo que mi esposo se contagió primero porque él es el único que sale a trabajar, y los niños y yo siempre estamos en casa.

El único mensaje que doy es el que ya sabemos: que se cuiden, que no se confíen, porque este virus es una realidad. Cuídense mucho y cuiden muchísimo a sus niños y sus adultos mayores. A mí me costó muchísimo trabajo salir de esta y no me quiero imaginar a un niño o un adulto mayor pasando por lo mismo. Además, los gastos médicos son casi imposibles de pagar.

Temía dejar a mi hija

Decían que los niños y los jóvenes no se contagiaban de covid-19, pero esta tercera ola “arrasó con todos”, resaltó Fabiola Hernández, quien dio positivo al virus. Ella tenía la primera dosis de la vacuna y esto posiblemente redujo su estancia en el hospital. Pero, aun así, vivió momentos muy difíciles al estar separada de su familia. Fabiola es madre de una niña de 8 años, y su angustia era que la menor se contagiara. Temía morir por el virus y dejar a su hija.

“Es muy triste estar separados de la familia y, además, ver que se murió el que está al lado, esto da un bajón, pero hay enfermeras que, además de la atención médica, dan ayuda psicológica, y esto ayuda a sobrellevar el aislamiento”, abundó Fabiola, quien acaba de cumplir 32 años y dice que el mejor regalo es superar el virus. Tras ser dada de alta, regresó a trabajar en un hotel, y las secuelas que le dejó la covid-19 son cansancio y una ligera tos.

Viví una situación Difícil por mi embarazo

Me llamo Michel González Beltrán y soy una joven de Guamúchil. En los días últimos de junio y principios de julio (del 2020) me dio Covid-19. Fue muy difícil porque estaba entre los 5 a 6 meses de gestación. Lo complicado fue que ningún médico se atrevía a atenderme. Fueron muy claros y sinceros al decirme que desconocían cómo tratar a una embarazada con covid.

Mi ginecólogo no me quiso ni atender, me mandó al Hospital General, situación que no acepté y no hice caso porque temía ser intubada y perder a mi bebé. Lo siguiente que hice fue contactar a distintos ginecólogos hasta que, gracias a Dios y al entones presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez, encontré uno que se atrevió a medicarme. El alcalde me apoyo con medicamento y oxímetro. El ginecólogo, primeramente, fue claro y dijo que iba a estudiar el caso, porque no tenía bien en cuenta con qué tratarlo, ya que no podían darme medicamento que estaban dando, si acaso para la temperatura y paracetamol. Después de varias horas, se comunicó conmigo y me llevó el tratamiento, el cual fue de inyecciones que me aplicaba en una clínica privada, ahí me llamaban ‘la embarazada con covid’.

La verdad, fue un momento difícil de mi vida, con mis hormonas de embarazada y el no saber si íbamos a salir de eso mi bebé y yo.

Lo único en que pensaba era en vacunarme

Enrique Silva aún tiene dificultad para respirar, se agota con facilidad y el olfato aún no lo recupera por completo. Tiene secuelas de covid-19 a un mes de que fue dado de alta. En unos días cumplirá 21 años, pero ya no siente la emoción del festejo por las pérdidas que le ha dejado el virus en su familia y amigos. Al inicio de la pandemia, sus abuelos Miguel y Lucinda se enfermaron;el abuelo no resistió y perdió la vida, un dolor que todavía padece toda la familia.

Enrique explicó que él no creía en la covid-19, pero al ver tantos contagios y muertos, lo único que pensaba era en vacunarse. Pero no pudo inmunizarse, ya que cuando el grupo de edad 19 a 29 se anunció, él ya tenía los síntomas.

Recuerda que al principio parecía que era un simple resfriado y se atendió con un médico particular, pero al presentarse la fiebre y dificultad para respirar, acudió al Seguro Social;ahí le dieron tratamiento, pero se agravó y se le internó una semana. Luego, siguió la atención en casa. Ya regresó al trabajo, pero se cansa con facilidad.