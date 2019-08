Seis municipios acreditaron la asamblea estatal del PAN

Culiacán, Sinaloa.- Solo seis municipios se acreditaron para la asamblea estatal del Partido Acción Nacional debiendo requerirse por lo menos 10 de estos para lograr el quórum necesario para su realización.

Roxana Rubio presidenta de la comisión de procesos internos del partido, informó que por falta de quórum la asamblea se pospuso hasta que el Comité Nacional vuelva a convocar, por lo que podría ser hasta que tome la dirigencia el próximo presidente estatal Juan Carlos Estrada.

Indicó que la dirigencia estatal mandó a los municipales la relación de los camiones, para el traslado, añadió que incluso había comida pagada por el partido, para los asistentes, dejando claro que a todos los municipios se les genero las condiciones para que asistieran. “A todos los municipios se les genero las condiciones para que vinieran, no hay argumento, a todos no quisieron venir, no pudieron no se la excusa no me voy a meter en ese problema no lo se”.

Los municipios que lograron el quórum fue; Angostura. Badiraguato, Mocorito, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Elota y Concordia.

Pan Sinaloa

Por su parte Sebastian Zamudio Guzmán presidente del PAN en Sinaloa califico la ausencia de los comités municipales como un sabotaje; dijo que este tipo de manifestación tiene un trasfondo político, más que económico; ya que a todos los comités municipales no se les adeuda dinero económico.

Lo que llamo la atención del evento fue que nisiquiera asistieron los representantes de Culiacán; por lo que dijo que su dirigente el cual esta demandando penalmente, tal vez tenga una encomienda de otro partido, para no sumarle a la unidad del PAN.

A las 12:00 horas de ayer, ante la asistencia de los presentes se declaró formalmente que la asamblea no podía llevarse a cabo. “Vamos a ver cual es el resoluto, que va dar la comisión permanente nacional en torno a que es lo que sigue de aquí en adelante una vez que tome protesta el nuevo presidente estatal del PAN expresó Zamudio Guzmán.