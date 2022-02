Semáforo en naranja llama a reforzar medidas Covid en Sinaloa: Cuen

Sinaloa.- El semáforo epidemiológico en color naranja es un llamado a la responsabilidad y a seguir cuidándonos con las medidas de sanidad ya establecidas: uso de cubre bocas, sana distancia, lavado de manos y la vacunación, afirmó Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El funcionario reiteró que, al encontrarnos en un riesgo epidémico alto, las medidas serán reforzadas tales como la vigilancia de los aforos los cuales serán del 50%, así mismo informó que se llevarán acciones de la mano con instancias como COEPRISS para continuar con el monitoreo del aire en central de autobuses, aeropuertos y salones de clases.

“Como el contagio prácticamente está a flor de piel y en ese tenor hoy nos tenemos que seguir cuidando porque si bien los índices de letalidad han bajado enormemente por razones obvias este virus es menos valga la redundancia menos virulenta, menos agresivo y eso de cierta manera nos ayuda, no han subido las hospitalizaciones, no ha subido la gente que se conecta a un respirador artificial, y hay que decirlo de una manera muy clara en las últimas semanas ha ido disminuyendo lo que es el índice de contagio, no ha aumentado, entonces nosotros estamos trabajando en ello y hoy estamos interviniendo”, puntualizó.

Denotó que la autoridad y sociedad en conjunto deben trabajar para evitar en lo posible un escenario de semáforo rojo y la limitación en la movilidad, pues con ello la economía se paraliza causando también graves estragos como la falta de empleo.

Respecto al carnaval de Mazatlán, informó que será una decisión importante que se dará a conocer el día miércoles 09 de febrero, luego de que se sostenga una reunión con epidemiólogos priorizando siempre la salud de la población sinaloense.