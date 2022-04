Señala Estrada Ferreiro, ya se está ofreciendo su cargo entre legisladores

Culiacán, Sinaloa.- "La decisión ya está tomada y es en contra mía", expresó el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro respecto al proceso de juicio político que está avanzando en el Congreso del Estado, mismo que ya fue turnado a comisión y por el legislativo.

En cuanto a la votación que se realizó por parte del los legisladores, describió el acto como una falta a la democracia al realizarse mediante amenazas y sobornos a los legisladores para que votarán a favor de removerlo del cargo, además de hacerse retirando celulares y encerrando a los diputados en el pleno, acciones que expuso también atentan contra la democracia.

Estrada Ferreiro señaló, que de acuerdo a la información que se le ha hecho saber, se cuenta con por lo menos 8 diputados que han sufrido de amenazas o les han ofrecido el puesto para emitir un voto en su contra, por lo que dijo la decisión ya está tomada y solo está siguiendo su curso legal.

Hasta el momento, aseguró, no se cuenta con una resolución o acta emitida por parte del Congreso del Estado en dónde se especifique el contenido de lo que se acordó por el legislativo en el pleno, por lo que aún no se sabe de qué manera pueda hacer uso de los recursos legales para defenderse, situación por la se encuentra en la espera de que se le haga llegar la notificación en tiempo y forma.

"Ojalá que me notifiquen personalmente, y no que tiren la notificación al río o a la puerta del ayuntamiento en la noche, o a mi casa, porque no me voy a enterar, yo espero que por lo menos para eso sean decentes, y hagan las cosas correctamente, no tengo ningún temor, estoy tranquilo completamente con mi conciencia", aseveró el presidente municipal.