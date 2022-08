Señala Rocha Moya al PAS y Coepriss como culpables de los acarreos en la elección de Morena 

Culiacán, Sinaloa.- Por realizar actos de acarreo en la elección de dirigente de Morena, se destituirá a funcionarios de Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), entre ellos al titular Luis Alonso García Corrales, señaló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal relacionó al Partido Sinaloense (PAS) y a su dirigente, Héctor Melecio Cuen Ojeda, en estar implicados en el acarreo de personas que se reportó en las elecciones internas del partido.

"A lo que me refiero yo, es que alguien que está aquí, tiene todas de ellos, y tengo plena seguridad que fue el que encabezó, donde está y de donde hay que traerlos, porque ya trabajamos como aliados en el proceso electoral", expuso.

Lamentó que tanto inspectores de Coepris, alcoholes y vialidad aprovechan la estructura a la que pertenecen que es formada por un sin fin de trabajadores, la cual en esta ocasión fue utilizada para golpear al partido al que pertenece, por lo que dijo no cuentan con su confianza.

Por otra parte, recordó que personas que pertenecen al PAS, al salir Cuen Ojeda de la Secretaría de Salud, manifestaron la intención de quedarse, a quienes se les solicitó lealtad, algunos de ellos que no han cumplido.

"El Coepris tiene un chorro de trabajadores, son los que se encargan de ir a checar que funcione de inspectores, y yo a todos esos inspectores no les tengo nada de confianza a ninguno, ni a los de alcoholes, ni a los de Coepris, a todos no, no hablo en general, a los inspectores de vialidad", expuso.