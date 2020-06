Señalan ineficacia en medidas del Ayuntamiento de Culiacán ante pandemia

Sinaloa.- Son ineficaces las medidas que está implementando el gobierno municipal de Culiacán, Sinaloa, para tratar de reponer la economía dañada por la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, reprochó el diputado federal del Partido Acción Nacional, Carlos Castaños.

Destacó que hasta el momento no se ha presentado un estudio de factibilidad de los cambios que se están realizando en el centro de la ciudad de Culiacán, como lo la restructuración de las rutas y paraderos de transporte público, ya que además de perjudicar a los transportistas, afecta a los comerciantes y a los ciudadanos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El legislador dijo que hasta el momento, a su parecer, el municipio no está tomando decisiones de manera equitativa, como es el caso de los comerciantes quienes ya han avisado de no ser escuchados por el presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

"No se les está poniendo atención debida, no escucha el presidente y no está tomando las decisiones adecuadas para ayudarles a ellos para poder reactivar sus negocios de manera cuidadosa en la parte sanitaria", dijo Carlos Castaños.

Te puede interesar:

Frente al coroanvirus, personas con EPOC deben extremar cuidados

Similitudes y diferencias entre Covid-19 e influenza

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa