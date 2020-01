Señalan ineficiencia y falta de voluntad en el semefo de Sinaloa

Sinaloa.- En un escenario en el que miles de familias buscan a sus hijos desaparecidos, 3 mil 042 hasta abril del 2018, y ante cadáveres abandonados en el Servicio Médico Forense sin reclamar o identificar, la labor de la autoridad se ha tornado deficiente en políticas públicas que abonen a la erradicación del problema desde raíz.

En lo anterior coincidieron el activista Óscar Loza Ochoa y el presidente del consejo consultivo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, César Vea Vea, Tan solo del 2015 a diciembre del 2018, 389 personas fueron registradas por la Fiscalía Estatal como personas privadas de la vida, no identificadas o sin reclamar atendidas por el Servicio Médico Forense; mientras que del 2013 al 2018 fueron depositados en fosas comunes 432 cadáveres. Cesar Luis Vea Vea, presidente de la Federación de Abogados en Sinaloa y presidente del consejo consultivo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), indicó que la labor que realizan las autoridades periciales en Sinaloa para efecto de identificaciones es muy deficiente: «El argumento que realiza la Fiscalía, concretamente aquí en el estado, refiere que en ocasiones no se cuenta con los recursos suficientes, trátese de material humano, infraestructura, etcétera», indicó.

Aunado a esto, reconoció que sí se ha avanzado porque cuando menos ya hay un centro para llevar a cabo los peritajes, aunque no cuentan con el personal suficiente para realizar los dictámenes de manera oportuna. El abogado enfatizó que la labor de la Fiscalía no es decir «ya los encontramos» y luego anunciar a la familia que se trata del familiar que ellos buscaban; es una labor — dijo— que no debe quedar ahí: «Desgraciadamente eso está pasando, eso está sucediendo, y la Fiscalía ya no hace nada por continuar con una labor de investigación profunda o a fondo y saber quién es el responsable de ese hecho delictivo, por eso yo la califico que es un trabajo deficiente», reafirmó.

Algunos delitos —dijo—, si es que se investigan, se investigan porque son de alto impacto y los reclaman personajes de carácter político. Para saber hacen presión y rápido encuentran al responsable: «Yo creo que no debe ser de esa manera, son seres humanos, somos sociedad y se debe gobernar para todos», dijo.

El fenómeno contrastante entre aquellos que buscan a sus hijos hasta por debajo de la tierra y aquellos que pudieran ser hijos, pero están sin identificar o reclamar en Semefo, se alimenta con la negligencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, puesto que no hay elementos capaces ni en el estado ni en el país, expone el abogado; y los que existen —enfatizó— no son suficientes.

«Es muy fácil cargar la responsabilidad en personas de naturaleza civil y recargarles a ellas el trabajo, cuando no es de ellas. Yo no estoy de acuerdo porque no es una labor que solucione el problema. Si para los familiares, como dicen, yo me doy por pagado con que aparezca mi familiar, eso cada día hace más deficiente a la Fiscalía y a las autoridades del Gobierno en cuanto a no comprometerse con las responsabilidad que le corresponde». Incluso señaló que se está cargando el trabajo a organismos de la sociedad civil a tal grado que se ha politizado.

Derechos humanos

Óscar Loza Ochoa, por su parte ex presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, indicó que mientras no se obligue a los servicios periciales y al Semefo del estado a tener un registro preciso de todos los cadáveres que llegan ahí; así como en donde no están físicamente, pero son representados por casas funerarias previamente concesionadas, deben tener todo el cuidado del mundo para el registro de dichos cuerpos y cotejarlos con los registros que hay de ADN de familiares con desaparecidos.

«No existe eso, y la otra es el trato deshumanizado que hay para los propios cadáveres, para su conservación y eso», comentó.

El también activista señaló que bajo sus labores han sido testigos, a diario, de la presencia de grandes cantidades de familias que acuden al Semefo para saber si está su ser querido, el que ya no regresó, y en muchas ocasiones —dijo— van y con los datos que hay no es suficiente para identificar a los familiares, y se regresan.

«Por eso señalo yo que hay ineficiencia no solamente en la publicidad (de los cuerpos encontrados), sino también en el trabajo que se realiza con familiares, porque bien pueden buscar en Culiacán y a lo mejor está en Guasave, en Escuinapa o en Mazatlán», indicó.

Lo mismo ocurre —dijo— con aquellos que ya ha sido depositados en una fosa común. Detalló que debe mantenerse un padrón de acuerdo con el protocolo, de tal manera que si una familia va y busca, debe haber datos suficientes de las características físicas que pudieron haber encontrado, de tal manera que no haya duda cuando se revise un expediente, no solo del ADN. Entre las cuestiones necesarias en materia de políticas públicas, Óscar Loza añadió que debe, en primer lugar, de revisarse la legislación y por otro lado las prácticas en la medida de que se pongan datos y haya una mejor comunicación con los familiares.

Testigo del trato inhumano

Alma Rosa Rojo Medina, fundadora y presidenta del colectivo de rastreadoras Voces Unidas por la Vida, reconoció que en el proceso de manejo e identificación de cuerpos en el Semefo existen muchas deficiencias, y una de las principales es la contaminación de muestras de ADN, lo que en consecuencia echa a perder los resultados genéticos y propicia que los restos sean depositados en la fosa común.

Es por ello que hace énfasis en la necesidad no solo de mayores recursos para la adquisición de tecnología, sino también de mayor humanidad en el trato a los restos y a los familiares de las víctimas que sufren el calvario de la búsqueda: «No tenemos certeza de que se trabaje bien, siempre salen con que se contaminan los restos, siempre ponen trabas para decir que un ADN no salió a tiempo porque se contaminaron las muestras».

Contó que, en su caso, pues ella busca los restos de su hermano desde el 4 de abril de 2009, ha padecido en carne propias los problemas que señala. Aseguró que en una ocasión esperaron por casi un año los resultados de unas muestras, pero estos ni siquiera salieron del Semefo, hecho atribuye a malas prácticas de trabajadores: «Pero cuando se da cuenta uno de la tardanza, lo atribuyen a contaminación de muestras», lamentó.

Alma Rosa sostuvo que para un mejor servicio a las víctimas y un mayor respeto a los restos humanos, se requiere, además de tecnología, un panteón ministerial que facilite hacerles la debida toma de muestras a los cuerpos.

«Es lo que estoy peleando. Yo quiero la exhumación de toda la fosa común del panteón 21 de Marzo, que se les tome muestras a todos los cuerpos, porque tengo dudas que ahí esté mi hermano, y no solo él, también vamos a encontrar muchísimos cuerpos de los que nosotros estamos buscando».

Aseguró que los cuerpos que han ido a parar a la fosa común es por deficiencias en Semefo: «He sido testigo de tres exhumaciones por el caso de mi hermano. En la primera exhumación me di cuenta de cómo eran tratados los cuerpos, cómo eran exhumados, en qué forma estaban, y lloré y pataleé ahí en el panteón de coraje y de ver cómo son tratados».

También fue testigo de cómo —en 2016— estaban los cuerpos tirados, amontonados en el patio del Semefo, así como de otras muchas irregularidades, afirmó. Insistió en que se requiere una buena revisada al Semefo para ver qué se necesita, qué ha cambiado, cómo están trabajando las áreas de refrigeración. «Necesitamos más tecnología y más humanismo de parte de las autoridades».

Legislación

En relación con lo anterior, el diputado Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que con la asignación presupuestal que se hizo a la Secretaría de Seguridad Pública se deben tomar en cuenta los rubros especiales para apoyarlos, incluido el Semefo y periciales —aunque estas dos áreas dependen directamente de la Fiscalía General del Estado y no de la Secretaría de Seguridad Pública—.

Lo que sí reconoció el legislador local son las carencias que «siempre han tenido los Semefos, a pesar del fuerte trabajo». Cuestionado sobre la operatividad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya comisión aún no se ha creado en Sinaloa, el diputado dijo que ellos solo hicieron las reasignaciones de 3.5 millones de pesos, recursos que —explicó— el Ejecutivo se encargará de ejercer y establecer los lineamientos de operación y quizá lo entreguen en ventanillas, pero advirtió que ellos como legisladores estarán pendientes de que se destine realmente a lo que se proyectó; es decir, que realmente llegue a las rastreadoras. Y aunque reconoció que este recurso no resuelve las necesidades al 100 por ciento, destacó que será de mucha ayuda, lo mismo que con la partida similar para la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas.

Como vocal de la Comisión de Salud y secretario de la Comisión de Justicia, además de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoció que a las tres comisiones les corresponde la revisión de Semefo, por lo que se puede acercar y solicitar documentos sobre cualquier situación sobre cómo se encuentran los Semefos y qué falta. Sobre si ha visitado el Semefo, solo dijo: «Tengo pláticas con nuestro fiscal en Culiacán. Hemos estado trabajado con él y sostenido pláticas, estamos viendo las problemáticas que se tienen para el inicio del nuevo periodo de sesiones que vienen para abril».