Sepyc busca que haya rondines de policías por las escuelas

Culiacán, Sinaloa.- Ante la denuncia que hicieron los vecinos de la colonia Díaz Ordaz por robos en la escuela primaria Agustín Achoy, César Quevedo Inzunza aseguró que están haciendo la denuncia formal a las autoridades.

El subsecretario de Educación Básica de Sepyc expresó que han batallado para localizar al director de la institución, pues él es el que debe encargarse de hacer la denuncia. Indicó que tienen identificada la escuela como una de las instituciones en una zona de alta marginación y están trabajando en darle la atención que requiere.

Seguridad

En lo que va del periodo vacacional de verano llevan cuatro registros de daños para el sector de la educación, de las cuales dos de están fueron en Mazatlán, una en Los Mochis y una en Culiacán, de la cual esta última se enteró mediante una nota informativa de esta casa editorial.

Ante los delitos que se están cometiendo, mencionó que están trabajando de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que le ha estado dando resultados, ya que en años pasados para estas fechas ya llevaban más de diez delitos registrados en las instituciones.

No sirve en vacaciones

Respecto al plan piloto de botón de pánico que han implementado en algunas escuelas, dijo que este no era posible implementarlo en periodo vacacional, ya que este funcionaba mediante una aplicación en los teléfonos celulares de los directores, por lo que al estar fuera de las escuelas no pueden informar a las autoridades que corren peligro.

Informó que debido a que el plan piloto no funciona en vacaciones, lo único que pueden asegurar es que las patrullas estén dando rondines por las colonias.

Además de que se organizan comités de vecinos que se encargan de cuidar que no ocurran estos delitos. Otro de los problemas que les afecta es la falta de veladores en las escuelas, pero explicó que se está trabajando gestionando recurso para este personal, ya que en los presupuestos de la Secretaría no estipula de dónde sacar para sus salarios.

En algunas escuelas educativas, padres de familia pagan veladores para proteger que no vayan a robar en las escuelas, para después ellos no tener que pagar todo lo que los ladrones se lleven.

Seguridad: Reforzarán operativos para evitar robo de escuelas y viviendas

Durante este periodo vacacional de verano, los operativos preventivos de delitos como robo a casa habitación, a transeúnte, así como a instituciones educativas, serán reforzados, informó Cristóbal Castañeda Camarillo.

El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa explicó que en estos días algunos puntos lucen prácticamente solos, por lo que se pondrá mayor atención con recorridos de vigilancia para evitar el incremento en la incidencia de dichos delitos.

En una reunión de trabajo, instó a los mandos de Seguridad de los 18 municipios a sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada con los diferentes órdenes de Gobierno, a fin de resguardar el patrimonio de los sinaloenses que salen a disfrutar de unos días de descanso.