Sepyc cierra etapa uno con más de 13 mil preinscritos

Sinaloa.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) está preparada para la segunda etapa de preinscripciones, misma que es la más demandada, expresó Fernando Mendoza.

El director de Sistemas e Informática de la Sepyc dijo que los padres de familia también deben de estar preparados, principalmente para el lunes, ya que con el nuevo modelo de planeación los tutores están a solo 4 segundos de terminar su proceso.

Manifestó que la plataforma es muy rápida, ya que en el primer día de la primera etapa para los primeros cuatro minutos se lograron realizar mil 200 con el modelo de planeación.

Hemos venido haciendo una serie de ajustes para ir mejorando la plataforma. Sabemos que la semana que viene es la más crítica, y principalmente el lunes.

Registros

Manifestó que para el primer día de la segunda etapa, que es por cercanía, se esperan más de 20 mil preinscripciones en las primeras cuatro horas.

La primera etapa, que terminó ayer, hasta ayer por la mañana se tenían registrados 13 mil 329 alumnos preinscritos; de los cuales, 8 mil 768 utilizaron el nuevo modelo de planeación, que representa el 65.78 por ciento del total de los preinscritos.

“Quiere decir que la plataforma sí funcionó y hay que reconocer a los padres de familia y a los detractores también. Siempre habrá los que opinan de manera negativa, pero nosotros nos quedamos con los positivos, sin ignorar los comentarios que se hacen sobre la plataforma”.

El funcionario estatal indicó que se han preparado para que la plataforma funcione en todos los sentidos y no se caiga a la hora que los padres de familia la estén utilizando. Reiteró que hasta el momento no han tenido problemas con la plataforma, pero que se han atendido y orientado todas las dudas de los tutores, pues entienden que muchos están viviendo un gran estrés por inscribir a sus hijos.

Algunas de las razones por las que no pueden realizar el proceso mediante la planeación es debido a la incongruencia, ya que muchos padres de familia intentan realizar el proceso cuando realizaron todo el proceso en la segunda o tercera etapa, e intentaban en esta (que se terminó) y, por ende, no encontraban los datos de sus hijos, pues el sistema no lo marcaba.