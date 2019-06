Sepyc llama a evitar gastos innecesarios en clausuras

Sinaloa.- Ante la proximidad del fin del ciclo escolar 2018-2019, el subsecretario de Educación Pública y Cultura, César Quevedo Inzunza, exhortó tanto a los directivos, como a los padres de familia, a no realizar gastos innecesarios en la clausuras de fin de cursos de jardines de niños, primarias y secundarias: “Sé que es un día especial y único para sus familias, pero los invitamos a no excederse. Muchas veces no es necesario tanto gasto”.

Quevedo Inzunza dijo que hay que sumarse al llamado de austeridad encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mencionó que por parte de los planteles educativos se realiza el acto académico donde le entregan a los estudiantes su reconocimiento y constancia, algunas veces los alumnos portan toga y birrete o simplemente con el uniforme, todo depende del acuerdo en el que lleguen los padres de familia con los directores.

Sin embargo, hay padres que realizan la clausura a lo grande, pues rentan salones de eventos, mobiliario y contratan hasta grupos musicales para amenizar el ambiente, por ello invitó a los papás a realizar de manera austera las clausuras.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo 24 de este mes cierran actividades las escuelas de educación básica que se han guiado por el programa de 185 días; mientras que los planteles que se rigen bajo el calendario de 195 días concluyen las clases oficialmente el 8 de julio.

Los alumnos se encuentran ansiosos por culminar su ciclo escolar, algunos hacen ya las últimas actividades escolares y proyectos finales para cerrar con buenas calificaciones. Los maestros también ya están apresurados por terminar el programa.