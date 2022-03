Sepyc no ve razones de peso para el paro de la SNTE 27 en Sinaloa; llama a trabajar juntos

Sinaloa.- La titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Graciela Domínguez Nava, aseguró que no hubo razones de peso para el paro de laborales que realizó este jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación (SNTE) sección 27 en todo Sinaloa.

Señaló que por más que se analizó la situación, no existen motivos fundamentales para llegar a dicha situación. Comentó que el paro de labores, fue una medida drástica por parte del sindicato, ya que solo se puso en riesgo y se afectó la educación de más de 4 mil estudiantes.

"No encontramos razones de fuerza para llegar a esta decisión drástica la llamamos nosotros porque lo último que se debe de poner en riesgo es la educación".

Dijo que de nuevo tuvieron una reunión con Genaro Torrecillas, secretario general del SNTE 27, en la cual analizaron la situación que señalan y se les hizo el llamado que señalen que sucede ya que Sepyc no identifican la problemática además de los señalamientos que no reconocen que ellos son la dirigencia lo cual no es así y en dónde han dejado evidencia pública.

"Yo no sé si en el pasado había una costumbre de que todo trámite debería ser solamente del sindicato no sé si sea eso".

Afirmó que no se les descontará el día a los maestros y personal educativo que participó en este paro laboral.