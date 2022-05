Sepyc registra 24 escuelas cerradas en Sinaloa ante incremento de casos Covid-19

Sinaloa.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) tienen detectadas 24 escuelas que tuvieron que volver a la virtualidad debido a la incremento de casos de Covid-19.

La titular de la dependencia educativa en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que están en coordinación con la secretaría de salud para evitar que los padres y los directivos se alarmen.

Reiteró que tienen un protocolo para verificar si es necesario que las escuelas detengan las clases presenciales por lo que están revisando estos mecanismos.

Dijo que regresar a la virtualidad no es lo más deseable ya que esto genera una complicación para quienes no cuentan con las condiciones para tomar las clases en línea.

Te recomendamos leer:

Hay que mencionar que la Secretaría de Salud hizo el llamado a qué no se cerraran las escuelas pues no había motivos ya que algunos casos en las que se habían alarmado pero no era necesario un cierre total de la institución educativa.