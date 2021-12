Sepyc sigue revisando los expedientes de las bases entregadas reciente al SNTE 53

Sinaloa.- Después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunciara que se habían encontrado irregularidades en alrededor de 50 bases y expedientes en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección (SNTE) 53, Graciela Domínguez Nava dijo que ya revisaron y son 40 las que siguen revisando.

La titular de la Sepyc comentó que concluirán a mediados de semana la revisión de expedientes a las bases entregadas recientemente al SNTE 53.

“En la mesa se pusieron 40, esos 40 expedientes están en proceso, la semana que entra esperamos concluir en la revisión conjunta con ellos. A mediados de semana se definirá si los 40 están correctos o si hay algún problema en alguno de ellos”.

Aclaró que estos archivos corresponden a horas, clases, interinatos, así como basificaciones en primaria y secundaria; 154 expedientes que comenzaron a revisar desde que inició esta administración.

Señaló que, al no cumplir con los requisitos, simple y sencillamente no se dan de alta, pues requieren el aval de SEPyC para que se les acredite y se les asigne, ya sea la base o las horas clases.

"Al no concluir los procesos, si no se cumplen con los requisitos, pues simple y sencillamente no se avanza en darles la alta”.