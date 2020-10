Sepyc y DIF Sinaloa piden a familias estar alertas y no realizar el reto Goofy humano

Sinaloa.- Ante el reto viral en redes sociales que surgió en los pasados días, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Sistema DIF Sinaloa, hicieron el llamado a los padres de familia a estar pendientes del uso de internet en los menores. Esto en referencia al reto viral Goofy humano, que recientemente apareció en redes para incitar a los niños a realizar actividades peligrosas.

Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF Sinaloa, manifestó la importancia de llevar a cabo una buena comunicación de padres con hijos, y el estar al pendiente de lo que ven y con quiénes se relacionan en internet.

Si bien desconocía el surgimiento del reto viral Goofy humano, señaló que no es la primera ocasión en que algo similar sucede y atenta la integridad de los más jóvenes del hogar, por ello la importancia de mantenerse alerta de las tendencias en redes sociales y comunicar a los niños ya adolescentes lo pertinente que es no realizar retos virales que pongan su integridad en riesgo, en este caso, no realizar el reto viral Goofy humano.

"Siempre ha sido la invitación a los padres de familia, que estemos pendientes de qué es lo que ven, qué es lo que leen, con quién están, con quién platican, y tener una comunicación real con ellos", dijo.

Asimismo, el titular de la Sepyc en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, coincidió en la importancia de la cercanía de padres e hijos, y de la prevención de estas actividades que hoy en día son comunes.

Agregó que es en periodo de pandemia en el que los infantes están mayor tiempo en casa que se debe de tener mayor cuidado.